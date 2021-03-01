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Россиян разозлили «опасные игры» с морем в Сочи 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Несколько мужчин решили снять видео на фоне штормящего Черного моря в Сочи и разозлили российских пользователей. Ролик опубликовали в группе "Типичный Сочи" во "ВКонтакте".
На видео молодые люди стоят на краю набережной и поднимают руки, когда волны бьются о камни.

«Опасные игры с морем», — подписали пост в группе.

Россияне не поняли такой смелости и раскритиковали авторов ролика за безответственное поведение.

«Так и смыть может», «А на следующий день водолазы будут искать тела этих дураков. Что их так тянет в шторм на море?», «Море дураков любит. Забирает», «Зачем вам это?», «Безмозглые тиктокеры еще и не такое ради лайков сделают», «Море — это стихия, а человек — песчинка в этом мире. Тут еще и тупая…», «Уже ж не модно. Модно, когда на видео снимают, волна накрывает, и все — никого и ничего не видно, катастрофа, люди бегают, кричат, волнуются», — написали в комментариях.

Ранее "Рамблер" сообщал, что экстренная посадка самолета на автомагистраль попала на видео.
Комментарии 2
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