Россиян разозлили «опасные игры» с морем в Сочи 

Несколько мужчин решили снять видео на фоне штормящего Черного моря в Сочи и разозлили российских пользователей. Ролик опубликовали в группе "Типичный Сочи" во "ВКонтакте".
На видео молодые люди стоят на краю набережной и поднимают руки, когда волны бьются о камни.
«Опасные игры с морем», — подписали пост в группе.
Россияне не поняли такой смелости и раскритиковали авторов ролика за безответственное поведение.
«Так и смыть может», «А на следующий день водолазы будут искать тела этих дураков. Что их так тянет в шторм на море?», «Море дураков любит. Забирает», «Зачем вам это?», «Безмозглые тиктокеры еще и не такое ради лайков сделают», «Море — это стихия, а человек — песчинка в этом мире. Тут еще и тупая…», «Уже ж не модно. Модно, когда на видео снимают, волна накрывает, и все — никого и ничего не видно, катастрофа, люди бегают, кричат, волнуются», — написали в комментариях.
Ранее "Рамблер" сообщал, что экстренная посадка самолета на автомагистраль попала на видео.