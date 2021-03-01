Россиян разозлили «опасные игры» с морем в Сочи 

Несколько мужчин решили снять видео на фоне штормящего Черного моря в Сочи и разозлили российских пользователей. Ролик опубликовали в группе "Типичный Сочи" во "ВКонтакте".

На видео молодые люди стоят на краю набережной и поднимают руки, когда волны бьются о камни.

«Опасные игры с морем», — подписали пост в группе.

Россияне не поняли такой смелости и раскритиковали авторов ролика за безответственное поведение.