«Опасные игры» с морем в Сочи возмутили россиян 

Несколько мужчин попозировали на камеру на фоне штормящего Черного моря на побережье в Сочи. Произошедшее попало на видео, размещенное в сообществе «Типичный Сочи» во «ВКонтакте» . Запись возмутила российских пользователей соцсети.

На кадрах видно, как неизвестные становятся на краю набережной и в определенный момент, когда волны бьются о камни, поднимают вверх руки, одновременно с плещущейся толщей воды. «Опасные игры с морем», — говорится в подписи к посту.

Подписчики паблика оценили публикацию в комментариях и выразили свое возмущение.