Туристов ждут новые правила в Таиланде 

Власти Таиланда планируют ввести новые правила для иностранных туристов. Об этом сообщает АТОР.

Одним из условий прибытия иностранцев в страну станет обязательное использование мобильного приложения "Thailand Plus", которое нужно будет установить перед въездом. Программу разработали для того, чтобы отслеживать и информировать туристов о контактах с инфицированными.

Путешественники должны будут сканировать специальные QR-коды при регистрации в отелях, посещении ресторанов, торговых центров и достопримечательностей. При этом новое правило будет касаться и тех, кто сделал вакцину от коронавируса.