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Туристов ждут новые правила в Таиланде 

Анна Арсеньева 1 час назад
Туристов ждут новые правила в Таиланде
Фото: depositphotos.com
Власти Таиланда планируют ввести новые правила для иностранных туристов. Об этом сообщает АТОР.
Одним из условий прибытия иностранцев в страну станет обязательное использование мобильного приложения "Thailand Plus", которое нужно будет установить перед въездом. Программу разработали для того, чтобы отслеживать и информировать туристов о контактах с инфицированными.
Путешественники должны будут сканировать специальные QR-коды при регистрации в отелях, посещении ресторанов, торговых центров и достопримечательностей. При этом новое правило будет касаться и тех, кто сделал вакцину от коронавируса.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Турция будет требовать тесты на COVID-19 от туристов до 26 мая.
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