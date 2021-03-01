Стюардессы отстранили от полета еврейскую семью и были обвинены в нацизме 

Члены экипажа авиакомпании Frontier Airlines отменили рейс из-за отказа некоторых пассажиров надеть маски и были обвинены в нацизме. Об этом пишет New York Post.

В воскресенье, 28 февраля, на борту рейса, отправляющегося по маршруту Майами — Нью-Йорк, произошла ссора между стюардессами и семьей ортодоксальных евреев. По сообщению авиакомпании, пассажиры отказывались надеть маски даже после неоднократных просьб бортпроводников. Нарушители порядка были отстранены от полета, а рейс перенесли на утро следующего дня.

«В связи с отказом соблюдать федеральный закон по нахождению в масках на борту воздушного судна, и отказом покинуть самолет, а также из-за проявления агрессии по отношению к членам летного экипажа, были задействованы местные правоохранительные органы», — говорится в заявлении Frontier Airlines.

Однако, в интервью изданию путешественник Херши Гринбаум (Hershey Greenbaum) заявил, что его семью отстранили от полета из-за отказа надеть защитное средство на полуторагодовалого ребенка. По словам Гринбаума, родители попытались объяснить бортпроводникам, что мальчику меньше двух лет. В конечном итоге они предложили накрыть ребенка покрывалом, но членов экипажа это не устроило.

Гринбаум добавил, что других пассажиров разозлило несправедливое отношение сотрудников авиакомпании по отношению к его семье. «Большинство людей были возмущены: "Евреи или не евреи, почему вы придираетесь к 18-месячному ребенку?"» — вспоминает их слова Гринбаум.

Один из очевидцев заснял происходящее на видео. На кадрах слышно, как пассажиры комментируют ситуацию. «Чего вы добиваетесь?», «Вы заплатите за последствия», «Это нацистская Германия», — кричат люди со своих мест.