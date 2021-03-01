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Курорт в Турции закроют на 500 дней из-за опасности для туристов 

Lenta.ru 1 час назад
Курорт в Турции закроют на 500 дней из-за опасности для туристов
Фото: Lenta.ru
Курортный город Ассос в турецкой провинции Чанаккале планируется закрыть на период до 500 дней на ремонтные работы, так как его древняя инфраструктура начала представлять опасность для туристов. Об этом сообщает NTV.
Речь идет, в частности, о крупных нависающих над территорией населенного пункта скалах, которые начали обрушаться, периодически образуя полноценные камнепады. При этом ситуация осложняется возросшей в последнее время сейсмической активностью на побережье Турции.
До завершения работ, которые предполагается осуществить примерно за полтора года, как минимум 19 объектов туристической инфраструктуры в древнем городе будут закрыты: в том числе отели, хостелы, рестораны и кафе, а также чайный сад и магазин мороженого.
Известно, что проект обеспечения безопасности в Ассосе разработан в октябре 2020 года местными властями совместно с AFAD (Управлением по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями) и операторами туристических объектов. Соответствующий план по предотвращению обрушения скал и камнепадов был также одобрен региональным советом по сохранению культурного наследия.
Согласно проекту, опасные скалы будут разбиты и удалены из «стратегических мест», где их падение может угрожать туристической инфраструктуре. Также на скалы будет уложена стальная сетка, чтобы предотвратить падение обломков.
13 января сообщалось, что водопад Дюден в турецкой Анталии, который считается известной достопримечательностью, ужаснул туристов и местных жителей — он начал издавать запах химических отходов, и в нем появилось большое количество пены. Зловоние возникает около водопада не впервые: власти объясняют это тем, что 80 процентов его вод проходят через трубы под землей, и лишь 20 процентов — наполняются внешними источниками.
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