Ещё
Далее:
Читайте также:

В Кремле не согласны с включением РФ в список «горячих точек» по ценам на продукты 

Газета.Ru и ещё 19 6 часов назад
В Кремле не согласны с включением РФ в список «горячих точек» по ценам на продукты
Фото: Газета.Ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не согласен с тем, что РФ включили в список «горячих точек» по росту цен на продукты. Ранее агентство Bloomberg включило Россию в список стран-"горячих точек" по росту цен на продукты. «Что касается этой публикации, мы с ней не согласны», — отметил Песков. Он назвал неверными, выводы авторов публикации. По его словам, многие граждане почувствовали изменение доходов в худшую сторону. Однако, в Кремле не согласились с утверждением о том, что в России эта проблема более очевидна, чем в других странах. Ранее в Министерстве экономики РФ заявили, что Bloomberg спекулирует на аналитике о российской инфляции.
Видео дня. Чем шокирует туристов Африка
Газета.Ru: последние новости
Турецкий курорт закроют на 500 дней из-за опасности для туристов Турецкий курорт закроют на 500 дней из-за опасности для туристов Названы города, куда недорого можно слетать на весенние праздники Названы города, куда недорого можно слетать на весенние праздники Правительство продлило срок въезда в РФ по специальному приложению Правительство продлило срок въезда в РФ по специальному приложению
Новости путешествий , Дмитрий Песков , Минэкономразвития , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стюардесс обвинили в нацизме из-за снятия с рейса еврейской семьи
01:48
Стюардесс обвинили в нацизме из-за снятия с рейса еврейской семьи
Новости путешествий
Хургада против Шарм-эль-Шейха: в чем разница курортов
10:15
Хургада против Шарм-эль-Шейха: в чем разница курортов
Заграница
Что категорически нельзя делать туристам в Египте
06:14
Что категорически нельзя делать туристам в Египте
Лайфхаки
Туристка разделась на горе в Сочи и разозлила россиян
00:14
Туристка разделась на горе в Сочи и разозлила россиян
Новости путешествий
Почему на побережье Чили нет пляжных курортов
08:36
Почему на побережье Чили нет пляжных курортов
Заграница
Какие страны уже открыли границы для россиян
02:38
Какие страны уже открыли границы для россиян
Заграница
Огромную «пробку» из туристов на «Розе Хутор» сняли на видео
00:10
Огромную «пробку» из туристов на «Розе Хутор» сняли на видео
Новости путешествий
«Думают, что бессмертные»: сноубордист разозлил россиян опасным спуском с горы
00:27
«Думают, что бессмертные»: сноубордист разозлил россиян опасным спуском с горы
Отдых в России
Ниагарский водопад заледенел из-за аномальных морозов
01:09
Ниагарский водопад заледенел из-за аномальных морозов
Новости путешествий
Самые необычные бассейны мира
11:40
Самые необычные бассейны мира
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение