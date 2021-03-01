Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не согласен с тем, что РФ включили в список «горячих точек» по росту цен на продукты. Ранее агентство Bloomberg включило Россию в список стран-"горячих точек" по росту цен на продукты. «Что касается этой публикации, мы с ней не согласны», — отметил Песков. Он назвал неверными, выводы авторов публикации. По его словам, многие граждане почувствовали изменение доходов в худшую сторону. Однако, в Кремле не согласились с утверждением о том, что в России эта проблема более очевидна, чем в других странах. Ранее в Министерстве экономики РФ заявили, что Bloomberg спекулирует на аналитике о российской инфляции.
В Кремле не согласны с включением РФ в список «горячих точек» по ценам на продукты
Фото: Газета.Ru
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