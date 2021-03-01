Россияне признались в щедрости на чаевые за границей 

Российские туристы заметили, что, как правило, во время заграничных путешествий они склонны оставлять обслуживающему персоналу больше чаевых, чем дома. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

Согласно данным аналитиков, в особой щедрости во время отпуска признались 36 процентов респондентов.

Чаще всего таким образом благодарят именно официантов — чаевые в ресторанах оставляют 86 процентов опрошенных. При этом большинство россиян не дает ничего сверху, если вознаграждение за сервис уже включено в счет.

Также каждый второй путешественник оставляет на чай персоналу отелей и таксистам, а экскурсоводов и гидов благодарят лишь четверть участников опроса.