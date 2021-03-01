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Россияне признались в щедрости на чаевые за границей 

Lenta.ru 1 час назад
Россияне признались в щедрости на чаевые за границей
Фото: Lenta.ru
Российские туристы заметили, что, как правило, во время заграничных путешествий они склонны оставлять обслуживающему персоналу больше чаевых, чем дома. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Согласно данным аналитиков, в особой щедрости во время отпуска признались 36 процентов респондентов.
Чаще всего таким образом благодарят именно официантов — чаевые в ресторанах оставляют 86 процентов опрошенных. При этом большинство россиян не дает ничего сверху, если вознаграждение за сервис уже включено в счет.
Также каждый второй путешественник оставляет на чай персоналу отелей и таксистам, а экскурсоводов и гидов благодарят лишь четверть участников опроса.
9 февраля стало известно, на чем больше всего экономят россияне в поездках. Опрос показал, что 63 процента туристов готовы отказаться от сувениров и подарков для друзей — они объяснили это тем, что пандемия коронавируса «ударила по их кошельку».
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Новости путешествий , Lenta.ru
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