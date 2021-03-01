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Стюардесса задрала ноги и восхитила пользователей 

Lenta.ru 1 час назад
Стюардесса задрала ноги и восхитила пользователей
Фото: Lenta.ru
Фото стюардессы из кабины пилотов с задранными ногами на приборной панели восхитило пользователей в сети. Кадр опубликовал Instagram-аккаунт @flight___love, освещающий жизнь бортпроводников.
На снимке девушка сидит в кресле пилота, задрав обе ноги на приборную панель. На стюардессе темная мини-юбка и рубашка, черные туфли на небольшом каблуке, а также ярко-синий платок на шее. Бортпроводница держится за козырек фуражки командира воздушного судна и улыбается в камеру.
Пользователи сети оценили в комментариях внешность стюардессы.

«Какая красивая женщина», «Вы выглядите очень привлекательно», «Потрясающий снимок», «Прекрасная улыбка», «Невероятные ноги», — написали они.

Ранее в феврале стюардесса из Перу сфотографировалась в самолете с задранными на столик ногами и удивила своих фанатов в сети. На кадре девушка позирует в пассажирском кресле в короткой юбке, при этом сотрудница перевозчика подняла ноги вверх на столик, согнув одну из них.
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