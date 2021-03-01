Стюардесса задрала ноги и восхитила пользователей 

Фото стюардессы из кабины пилотов с задранными ногами на приборной панели восхитило пользователей в сети. Кадр опубликовал Instagram -аккаунт @flight___love, освещающий жизнь бортпроводников.

На снимке девушка сидит в кресле пилота, задрав обе ноги на приборную панель. На стюардессе темная мини-юбка и рубашка, черные туфли на небольшом каблуке, а также ярко-синий платок на шее. Бортпроводница держится за козырек фуражки командира воздушного судна и улыбается в камеру.

Пользователи сети оценили в комментариях внешность стюардессы.

«Какая красивая женщина», «Вы выглядите очень привлекательно», «Потрясающий снимок», «Прекрасная улыбка», «Невероятные ноги», — написали они.