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Турция будет требовать тесты на COVID-19 от авиапассажиров до 26 мая 

Газета.Ru и ещё 8 2 часа назад
Власти Турции оставят наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус обязательным условием въезда в страну для авиапассажиров до 26 мая, передает "Москва 24".

"Требование тестов на коронавирус для авиапассажиров действует до 26 мая",

— говорится в заявлении авиавластей страны для летного состава.
Ранее сообщалось, что у туристов, прибывших в Турцию, будут требовать справки о результатах ПЦР-теста на коронавирус до 31 марта. Тест нужно сдавать не ранее чем за 72 часа до планируемого вылета. При посадке в самолет справки должны проверить, без нее путешественнику будет отказано в перелете.
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