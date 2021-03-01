Турция будет требовать тесты на COVID-19 от авиапассажиров до 26 мая 

Власти Турции оставят наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус обязательным условием въезда в страну для авиапассажиров до 26 мая, передает "Москва 24".

"Требование тестов на коронавирус для авиапассажиров действует до 26 мая",

— говорится в заявлении авиавластей страны для летного состава.

Ранее сообщалось, что у туристов, прибывших в Турцию, будут требовать справки о результатах ПЦР-теста на коронавирус до 31 марта. Тест нужно сдавать не ранее чем за 72 часа до планируемого вылета. При посадке в самолет справки должны проверить, без нее путешественнику будет отказано в перелете.