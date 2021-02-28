Город-миллионник закроют на карантин из-за коронавируса 

Город-миллионник Новой Зеландии Окленд закроют на карантин после подтвержденного случая заражения коронавирусом 21-летнего мужчины. Такое объявление сделала премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Об этом сообщает Reuters.

Она рассказала, что мужчина не соблюдал режим изоляции в течение недели. Так, например, он посетил врача, а затем пошел в спортзал. Поэтому для предотвращения распространения COVID-19 въезд и выезд из города с населением более 1,6 миллиона человек будет закрыт.

В том числе местным жителям запрещается покидать свои дома, за исключением поездок за продуктами, в аптеку или на работу. На всей остальной территории страны вводится запрет на проведение массовых мероприятий.