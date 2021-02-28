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Город-миллионник закроют на карантин из-за коронавируса 

Мария Грибова 1 час назад
Город-миллионник закроют на карантин из-за коронавируса
Фото: depositphotos.com
Город-миллионник Новой Зеландии Окленд закроют на карантин после подтвержденного случая заражения коронавирусом 21-летнего мужчины. Такое объявление сделала премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Об этом сообщает Reuters.
Она рассказала, что мужчина не соблюдал режим изоляции в течение недели. Так, например, он посетил врача, а затем пошел в спортзал. Поэтому для предотвращения распространения COVID-19 въезд и выезд из города с населением более 1,6 миллиона человек будет закрыт.
В том числе местным жителям запрещается покидать свои дома, за исключением поездок за продуктами, в аптеку или на работу. На всей остальной территории страны вводится запрет на проведение массовых мероприятий.
Ранее «Рамблер» писал о том, что эксперты назвали самые дешевые авиабилеты на 8 Марта.
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