Раздевшуюся в Сочи девушку пристыдили в Сети

Неизвестная девушка разделась и прокатилась по склону горнолыжного курорта Красная Поляна в Сочи без одежды. Произошедшее сняли на камеру, опубликованный в Instagram-аккаунте @sochi__today ролик возмутил российских пользователей сети, и они пристыдили героиню видео.

На размещенной в сети записи запечатлено, как сноубордистка сначала появляется в кадре в полной амуниции — зимнем спортивном костюме, шлеме и маске, а затем якобы выпивает какой-то напиток из фляги и появляется на видео в одном купальнике.

«Где такой напиток волшебный взять? Может, ребята местную чачу с собой прихватили?» — говорится в подписи к посту.

Подписчики сообщества оценили публикацию в комментариях и выразили свое возмущение. «Совсем уже совесть потеряли», «Бесстыдники», «Видео красивое, слов нет, но вот мотивы? Недостаток мужского внимания? Неудовлетворенность личной жизнью? Проститутки или кандидатки в содержанки себя рекламируют?», «Ощущение, что не может дождаться лета и весны, так хочет показать больше голого тела, бред», «Мне жалко этих людей, они ж больны», «Такой бред! Это деградация», — писали они.

В то же время некоторые юзеры встали на защиту героини видео и напомнили о том, что в России зимой ежегодно проводится фестиваль, в рамках которого лыжники и сноубордисты осуществляют массовый спуск с горы, будучи одетыми в купальные костюмы.