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Определены самые дешевые авиабилеты для поездок по России на 8 Марта 

Lenta.ru и ещё 10 2 часа назад
Названы самые дешевые авиабилеты для поездок по России на 8 Марта
Фото: Lenta.ru
Перелет из Москвы в Санкт-Петербург оказался самым дешевым направлением для поездки на 8 Марта. Об этом свидетельствует исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, передает РИА Новости. Маршруты выбраны из 50 самых популярных запросов пользователей на длинные выходные.
Так, авиабилет из столицы в Санкт-Петербург туда-обратно обойдется в среднем в 3,9 тысячи рублей. На втором месте — Воронеж, куда можно отправиться за четыре тысячи рублей. На 900 рублей дороже будет стоить перелет в Екатеринбург.
За билеты в Уфу, Махачкалу, Казань и Минеральные Воды придется отдать от пяти до десяти тысяч рублей. Слетать в Калининград обойдется как минимум в 10,3 тысячи рублей. Еще дороже оказалась дорога до Симферополя и Сочи. Стоимость билетов в эти города составляет 12 и 14 тысяч рублей соответственно.
Ранее российские туристы начали планировать, куда отправиться на Международный женский день, и выбрали основные направления для путешествий. Большинство граждан отдало предпочтение Сочи. На это направление куплено 17 процентов билетов туда-обратно, средняя стоимость перелета на одного человека составит около 11 тысяч рублей.
Следом идет Москва, куда готовы отправиться 15 процентов путешественников, а поездка обойдется примерно в 7,7 тысячи рублей. На третьем месте — Санкт-Петербург: 9 процентов опрошенных полетят отдыхать в этот город. Стоимость билетов обойдется в 6,9 тысячи рублей на человека.
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Новости путешествий , РИА Новости
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