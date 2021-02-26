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Пассажир самолета поскользнулся на луже ликера и получил миллионы рублей 

Lenta.ru 4 часа назад
Пассажир самолета получил миллионы рублей из-за лужи ликера
Фото: Lenta.ru
Житель Британии получил от авиакомпании больше 13 миллионов рублей в качестве компенсации после того, как в аэропорту он упал и ударился головой. Об этом пишет Daily Mail.
В ноябре 2017 года Андреас Вухнер (Andreas Wuchner) поскользнулся на луже ликера, разлитой у стойки регистрации авиакомпании British Airways. Пассажир регистрировался на рейс до Цюриха, однако из-за сильной травмы головы, полученной при падении, так и не смог сесть в самолет.
У Вухнера была своя фирма по производству канцелярских товаров. Компания была ликвидирована спустя десять месяцев после инцидента, и тогда британец подал на авиакомпанию в суд, предъявив иск о полученных травмах и потере заработка.
Как сообщается, суд округа Центрального Лондона удовлетворил иск Вухнера и обязал авиакомпанию выплатить пассажиру 130 тысяч фунтов стерлингов (больше 13 миллионов рублей) в соответствии с положением Монреальской конвенции о «строгой ответственности».
Предел компенсации в адрес Вухнера был определен согласно закону, регулирующему выплаты за травмы, полученные пассажирами при посадке на международные рейсы. Однако размер выплаты будет увеличен, если докажут халатность сотрудников авиакомпании.
Отмечается, что полученные деньги пойдут на лечение черепно-мозговой травмы Вухнера и оплату услуг невролога и хирурга-ортопеда.
Ранее в феврале россиянин отсудил деньги у авиакомпании из-за кошмаров, которые начали сниться ему после жесткой посадки самолета. Как сообщается, мужчина летел на лайнере, который совершил аварийное приземление в аэропорту Нижнеангарска из-за отказа двигателя в июне 2019 года. В качестве компенсации суд взыскал с перевозчика в пользу пассажира 300 тысяч рублей.
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