Ещё
Далее:
Читайте также:

Назван процент желающих отдохнуть за полярным кругом россиян 

Lenta.ru 4 часа назад
Назван процент желающих отдохнуть за полярным кругом россиян
Фото: Lenta.ru
41 процент россиян хотят отправится в путешествие по Арктике. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.
Мужчины больше, чем женщины хоть попасть на Север. При этом два процента опрошенных уже были в Арктике. Более половины россиян заявили, что не хотят посещать район.
Опрос, приуроченный к Международному дню полярного медведя также показал, что девять процентов россиян считают белого медведя самым крупным млекопитающим на суше. Более половины назвали других животных.
Видео дня. Где находятся самые жуткие водоемы мира
Последние новости
Зеленский подписал указ о «деоккупации» Крыма Зеленский подписал указ о «деоккупации» Крыма В Германии назвали четыре варианта будущего «Северного потока-2» В Германии назвали четыре варианта будущего «Северного потока-2» Зеленский обратился к России Зеленский обратился к России
Новости путешествий , ВЦИОМ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Почему на побережье Чили нет пляжных курортов
08:36
Почему на побережье Чили нет пляжных курортов
Заграница
Какие страны уже открыли границы для россиян
02:38
Какие страны уже открыли границы для россиян
Заграница
Огромную «пробку» из туристов на «Розе Хутор» сняли на видео
00:10
Огромную «пробку» из туристов на «Розе Хутор» сняли на видео
Новости путешествий
«Думают, что бессмертные»: сноубордист разозлил россиян опасным спуском с горы
00:27
«Думают, что бессмертные»: сноубордист разозлил россиян опасным спуском с горы
Отдых в России
Ниагарский водопад заледенел из-за аномальных морозов
01:09
Ниагарский водопад заледенел из-за аномальных морозов
Новости путешествий
Самые необычные бассейны мира
11:40
Самые необычные бассейны мира
Заграница
Чем шокирует туристов Африка
03:32
Чем шокирует туристов Африка
Заграница
Где находятся самые жуткие водоемы мира
10:56
Где находятся самые жуткие водоемы мира
Заграница
Стюардесса объяснила тайный смысл жестов бортпроводников
00:13
Стюардесса объяснила тайный смысл жестов бортпроводников
Новости путешествий
Турист застрял один посреди пустыни и выжил
04:32
Турист застрял один посреди пустыни и выжил
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение