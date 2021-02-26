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Стюардесса напомнила пассажирам о строгом долге авиакомпаний перед ними 

Lenta.ru 1 час назад
Стюардесса напомнила о долге авиакомпании при задержке и отмене рейсов
Фото: Lenta.ru
Российская стюардесса, известная в соцсетях благодаря публикациям о своей работе, напомнила пассажирам, какие правила должны строго соблюдать авиакомпании в отношении клиентов в случае задержки или отмены рейсов. Соответствующей информацией она поделилась в Instagram.
По ее словам, перевозчик вне зависимости от причин отсрочки перелета обязан обеспечить туристам комфортные условия ожидания. В частности, через два часа, как правило, предоставляются прохладительные напитки, а также два телефонных звонка или возможность отправить e-mail и комната матери и ребенка для родителей с детьми до семи лет.
Спустя четыре часа ожидания в дневное время или шесть часов в ночное путешественникам подают горячее питание. В случае задержки рейса более чем на шесть часов ночью или восемь часов днем — обеспечивается бесплатное размещение в отеле и трансфер до аэропорта.
Бортпроводница также заметила, что пассажир в случае изменений в расписании имеет право отказаться от перелета и вернуть полную стоимость билета даже по невозвратному тарифу — но только при условии, что он был зарегистрирован на рейс и явился в аэропорт. Кроме того, организации не могут требовать доплаты за перелет резервным бортом или воздушным судном другой компании.
«Если вы летите с пересадкой по одному билету и опоздали на второй рейс из-за задержки первого, то вас бесплатно пересадят на другой стыковочный. Это не распространяется на случай, если билетов было два, даже одной авиакомпании», — заметила автор материала.
Блогерша подчеркнула, что путешественникам всегда следует сохранять при себе посадочный талон, а в случае задержки или отмены рейса первым делом обращаться к представителю авиакомпании на стойке регистрации или около выхода на посадку либо звонить на горячую линию.
26 февраля другая российская стюардесса раскрыла тайну необычной привычки членов экипажа держать за спиной руки в процессе встречи пассажиров на борту самолета. По ее словам, перед вылетом бортпроводникам необходимо пересчитать пассажиров с помощью специального счетчика, чтобы удостовериться, все ли попали на борт — именно его они прячут за собой.
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