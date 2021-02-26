Россиянка раскрыла обстановку с ограничениями в Турции

Российская туристка, отдохнувшая в столице Турции в феврале, раскрыла реальную обстановку с ограничениями по коронавирусу в стране. Своими впечатлениями девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Яндекс. Дзен».

Так, в первую очередь путешественница Адель отметила, что в Стамбуле к соблюдению правил относятся очень строго. «Средства защиты нужны повсеместно; если полицейский увидит туриста без маски, он обязательно скажет надеть ее», — подчеркнула девушка.

Кроме того, она заметила, что торговые центры работают только по будням, поскольку на выходных в городе действует комендантский час. В связи с этим путешественница посоветовала посещать столицу именно в рабочие дни, так как в выходные в городи почти ничего не работает.

Россиянка также добавила, что городской транспорт функционирует стабильно, однако для перемещения на нем необходимо завести карту Istanbulcart с привязанным к ней HES-кодом. По ее словам, без этого путешественники не смогут воспользоваться транспортом и попасть в торговые центры.

Ранее в феврале россиянка, живущая в Турции, рассказала об отдыхе на курортах страны в зимний период и указала на его минусы. В первую очередь, по ее словам, проблема заключается в том, что после окончания туристического сезона многие объекты размещения не работают или функционируют лишь частично из-за низкой степени загруженности.