В Болгарии определили сроки и страны для старта летнего сезона 

Власти Болгарии спрогнозировали сроки старта летнего сезона в 2021 году и страны, с которыми планируется организовать «зеленые туристические коридоры». Об этом сообщает АТОР.

Министр туризма Марияна Николова предположила, что в этом году иностранных гостей будет не больше, чем в 2020 году. Поэтому они планируют сосредоточиться на привлечении болгарских отдыхающих, которые традиционно проводят отпуск за границей.

Она также выразила надежду на запуск сезона в привычные сроки — после 24 мая. Поскольку уже сейчас есть брони на пасхальные каникулы. При этом Николова назвала крайне важным, чтобы болгары, занятые в сфере туризма, прошли вакцинацию в приоритетном порядке.

Что касается «зеленых коридоров», планируется заключение двусторонних соглашений с такими странами, как Израиль, Турция, Россия, Греция, Польша, Украина, Молдавия, Чехия, Словакия, Германия и Великобритания.

Стоит отметить, что внутри страны уже постепенно снимаются ограничения.