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В Болгарии определили сроки и страны для старта летнего сезона 

Мария Грибова 42 минуты назад
В Болгарии определили сроки и страны для старта летнего сезона
Фото: depositphotos.com
Власти Болгарии спрогнозировали сроки старта летнего сезона в 2021 году и страны, с которыми планируется организовать «зеленые туристические коридоры». Об этом сообщает АТОР.
Министр туризма Марияна Николова предположила, что в этом году иностранных гостей будет не больше, чем в 2020 году. Поэтому они планируют сосредоточиться на привлечении болгарских отдыхающих, которые традиционно проводят отпуск за границей.
Она также выразила надежду на запуск сезона в привычные сроки — после 24 мая. Поскольку уже сейчас есть брони на пасхальные каникулы. При этом Николова назвала крайне важным, чтобы болгары, занятые в сфере туризма, прошли вакцинацию в приоритетном порядке.
Что касается «зеленых коридоров», планируется заключение двусторонних соглашений с такими странами, как Израиль, Турция, Россия, Греция, Польша, Украина, Молдавия, Чехия, Словакия, Германия и Великобритания.
Стоит отметить, что внутри страны уже постепенно снимаются ограничения.
Ранее «Рамблер» писал о том, что пассажира забыли разбудить и оставили в пустом самолете.
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