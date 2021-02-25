Поработавшая горничной в Сочи раскрыла «грязные тайны» отелей 

Российская туристка решила остаться на любимом курорте в Сочи и устроилась на работу горничной в гостиницу. О том, какие «грязные тайны» от посетителей скрывают отели, она рассказала в своем блоге на платформе « Яндекс. Дзен ».

Так, девушка отметила, что в Сочи очень легко устроиться обслуживающим персоналом — уборщицы номеров требуются почти в каждом объекте размещения.

«Оклад горничной от 15 тысяч рублей — конечно, цифра наипозорнейшая, ну вот так "уважают" и оценивают труд горничных в самых проходных санаториях», — пожаловалась туристка.

Через пару дней после прохождения медкомиссии россиянка получила униформу и приступила к работе. Ей поручили убирать целый этаж с 25 комнатами — в ее распоряжении была большая тележка с шампунями, мылом и туалетной бумагой, а также собственная кладовая с чистым бельем и полотенцами.

Автор материала отметила, что обучение заняло ровно один день. Ее удивило, что санузел и посуду во всех номерах на этаже надо мыть одной тряпкой, — как объяснили другие горничные, несмотря на обилие моющих средств и губок, менять их «нет времени».

Также девушке было противно узнать, что унитазы и полы вытираются насухо махровыми полотенцами для гостей, так как они быстро впитывают разводы.

«После этого они, конечно, менялись, но факт того, что так априори не должно быть — наверное, существует до сих пор!» — возмутилась она.

«Привозите свои полотенца, и никогда не пользуйтесь местной посудой в отелях!», — дала в заключение совет всем туристам блогерша. Она также отметила, что за такой тяжелый труд ей заплатили 22 тысячи рублей.