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Россиянам могут начать выдавать шенгенские визы летом 

Lenta.ru 3 часа назад
Россиянам могут начать выдавать шенгенские визы летом
Фото: Lenta.ru
Российский союз туриндустрии (РСТ) предположил, что летом европейские страны могут начать выдавать шенгенские визы гражданам России. Об этом сообщает «Интерфакс».
В четверг, 24 февраля, президент объединения Андрей Игнатьев сообщил о том, что по прогнозу представителей союза за рубежом, европейские страны начнут выдавать визы российским гражданам уже этим летом. Об этом стало известно во время онлайн-пресс-конференции организации. «Официальной информации пока нет, ситуация зависит от медицины, от того, как будет проходить пандемия в этих странах», — добавил Игнатьев.
Как отметил эксперт, некоторые европейские страны давно хотят открыть границы и возобновить авиасообщение. По его словам, Греция, Венгрия и Хорватия уже готовы принимать российских туристов, однако окончательное решение зависит от политики Евросоюза.

«Шенгенское соглашение никто не отменял, и если через Грецию туристы поедут в другие страны, эта ситуация будет для Европейского союза не приемлема. Будет общее решение по всему ЕС», — заявил Игнатьев.

12 февраля правительство Словении сообщило об открытии в тестовом режиме границ для граждан из стран Шенгенского соглашения и стран «красного списка», включая Россию. Так, российские туристы смогут въехать на территорию государства только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не менее чем за 48 часов до поездки. При этом, тест должен быть сделан в одной из российских лабораторий, одобренных словенским минздравом.
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Новости путешествий , Андрей Игнатьев , Минздрав РФ , ЕС , Российский союз туриндустрии
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