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Пассажира забыли разбудить и оставили в пустом самолете 

Даня Виттиг 4 часа назад
Пассажира забыли разбудить и оставили в пустом самолете
Фото: depositphotos.com
Стюардесса объяснила, как бортпроводники забыли разбудить пассажира и оставили его в пустом самолете. Об этом сообщает Daily Star.
Инцидент произошел в 2019 году, но известно о нем стало только сейчас. Американская стюардесса Шина-мари и еще 14 членов экипажа были на борту рейса, который направлялся в Германию. В ходе полета женщина крепко заснула и даже не почувствовала посадки.

«Я не понимаю, как люди спят во время приземления, не чувствуя, как шасси самолета касаются взлетно-посадочной полосы, и не слышат всего этого грохота, но это происходит постоянно», — рассказывает Шина-мари.

Женщину не разбудили и выходящие пассажиры, а обслуживающий персонал, который убирал лайнер, просто не замел ее. В какой-то момент она проснулась и вышла из самолета сама.

«Мы сидели в транзитном автобусе и внезапно увидели, что из самолета спускается женщина. Оставить пассажира одного в самолете — значит иметь очень серьезные проблемы с безопасностью», — поделилась Шина-мари.

Пользователи Сети были сбиты с толку данной историей.

«Я не понимаю, ведь рядом сидящие люди вставали и выходили. Почему ее никто не разбудил?», «Заставляет задуматься, насколько хорошо убирают самолет, если даже уборщики ее не заметили», «Где же она могла сидеть, разве не надо проверять весь самолет?» — такие комментарии юзеры оставили под видео.

Ранее "Рамблер" сообщал, как опознать потенциально опасных пассажиров самолета.
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