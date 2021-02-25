Пассажира забыли разбудить и оставили в пустом самолете 

Стюардесса объяснила, как бортпроводники забыли разбудить пассажира и оставили его в пустом самолете. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел в 2019 году, но известно о нем стало только сейчас. Американская стюардесса Шина-мари и еще 14 членов экипажа были на борту рейса, который направлялся в Германию. В ходе полета женщина крепко заснула и даже не почувствовала посадки.

«Я не понимаю, как люди спят во время приземления, не чувствуя, как шасси самолета касаются взлетно-посадочной полосы, и не слышат всего этого грохота, но это происходит постоянно», — рассказывает Шина-мари.

Женщину не разбудили и выходящие пассажиры, а обслуживающий персонал, который убирал лайнер, просто не замел ее. В какой-то момент она проснулась и вышла из самолета сама.

«Мы сидели в транзитном автобусе и внезапно увидели, что из самолета спускается женщина. Оставить пассажира одного в самолете — значит иметь очень серьезные проблемы с безопасностью», — поделилась Шина-мари.

Пользователи Сети были сбиты с толку данной историей.