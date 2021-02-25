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Россиянин рассказал об обеде в «блатной» столовой Сочи 

Lenta.ru 58 минут назад
Россиянин рассказал об обеде в «блатной» столовой Сочи
Фото: Lenta.ru
Российский турист, отдохнувший с семьей в Сочи на зимних каникулах, посетил одну из модных городских столовых, популярных среди местных жителей. Своими впечатлениями он поделился в собственном блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
Путешественник уточнил, что особенность таких заведений в том, что еда там, «как в ресторане — изысканная и дорогая», а обслуживание — «как в обычном буфете времен СССР» и нужно убирать за собой поднос.
По его словам, выбранная точка питания отличалась современными деталями интерьера — искусственной травой и футуристическими светильниками, — специфическим контингентом в лице хипстеров и «блатных дядь» в галстуках, а также крайне широким ассортиментом блюд.
Блогер уточнил, что, в частности, в меню присутствовали такие позиции, как салат с печеной свеклой и апельсинами, курица по-китайски, свинина по-французски, семга по-грузински, гречка с грибами, рис с овощами, жареный картофель айдахо, брокколи на пару, киноа с цветной капустой и овощи на гриле.

«Короче говоря, не столовая, а рай для чревоугодников! (…) Было ли вкусно — пожалуй, да. Наелись ли мы — пожалуй, да. Стоил ли наш обед своих денег — пожалуй, нет. Недавно мы нашли настоящую советскую столовую, в которой поели, может, не так изысканно, зато почти в три раза дешевле», — заключил автор поста и добавил, что потратил на такой семейный обед с женой 719 рублей.

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