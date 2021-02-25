Ещё
Далее:
Читайте также:

Россияне назвали лучшую еду для перекуса в самолете 

Lenta.ru 2 часа назад
Россияне назвали лучшую еду для перекуса в самолете
Фото: Lenta.ru
Российские туристы назвали продукты и блюда, которые они считают лучшими для перекуса во время перелета на самолете. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Так, наиболее подходящей едой для путешествия, по мнению участников опроса, являются сэндвичи — на борт воздушного судна их берут, как правило, 55,1 процента респондентов.
Также некоторые предпочитают брать с собой что-нибудь сладкое — к примеру, булочки или шоколад, в то время как другие заранее покупают фрукты или же заранее заказывают в аэропорту полноценный готовый обед.
Отмечается, что в целом регулярно берут с собой на борт еду из аэропортовых магазинов или ресторанов немногие пассажиры— всего 19,9 процента, причем среди них больше женщин (23,3 процента) и молодых людей до 25 лет (22,9). При этом 55,6 процента опрошенных ответили, что никогда не покупают готовые продукты в самолет, а 24,5 процента объяснили, что их решение зависит от того, будет ли предоставлено питание в полете.
Видео дня. Раскрыт тайный смысл жестов бортпроводников
Последние новости
В России выявили 11 198 новых случаев коронавируса В России выявили 11 198 новых случаев коронавируса Предельную цену на «Спутник V» снизили в два раза Предельную цену на «Спутник V» снизили в два раза В московском метро появится новая система слежения В московском метро появится новая система слежения
Комментарии
Новости путешествий , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ниагарский водопад заледенел из-за аномальных морозов
01:09
Ниагарский водопад заледенел из-за аномальных морозов
Новости путешествий
Самые необычные бассейны мира
11:40
Самые необычные бассейны мира
Заграница
Чем шокирует туристов Африка
03:32
Чем шокирует туристов Африка
Заграница
Где находятся самые жуткие водоемы мира
10:56
Где находятся самые жуткие водоемы мира
Заграница
Стюардесса объяснила тайный смысл жестов бортпроводников
00:13
Стюардесса объяснила тайный смысл жестов бортпроводников
Новости путешествий
Турист застрял один посреди пустыни и выжил
04:32
Турист застрял один посреди пустыни и выжил
Заграница
Самые безопасные самолеты гражданской авиации
13:04
Самые безопасные самолеты гражданской авиации
Лайфхаки
Чертов мост в Германии: «замануха» для туристов или происки дьявола
03:40
Чертов мост в Германии: «замануха» для туристов или происки дьявола
Заграница
Россиянин разделся на пляже Геленджика в мороз
00:49
Россиянин разделся на пляже Геленджика в мороз
Новости путешествий
Как выбрать самое безопасное место в транспорте
05:59
Как выбрать самое безопасное место в транспорте
Лайфхаки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение