Огромную «пробку» из туристов на «Розе Хутор» сняли на видео 

«Ну для чего создавать такие очереди, не понимаю?! С логистикой не, не знакомы?», «Специально выставляют старые кадры, чтобы люди испугались очередей и не ехали», «Просто видео… Все очереди проходят недолго, как в обычные выходные дни. Не стоит пугаться», «Один раз всего каталась в этом году, из-за приезжих очереди ужасные. Скоро местные не смогут кататься — нет желания стоять часами в очереди», «Не расстраивайтесь вы так, на следующий год границы откроют, не будет такого ажиотажа», «Сумасшедшие», — писали они.