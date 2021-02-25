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Фото стюардессы в мини-юбке с задранными на столик ногами удивило фанатов в сети 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото стюардессы с задранными ногами удивило фанатов в Сети
Фото: Depositphotos
Стюардесса из Перу сфотографировалась в самолете в мини-юбке с задранными на столик ногами и удивила своих фанатов в сети. Ее снимок появился в Instagram-аккаунте @flight___love, освещающем досуг бортпроводников.
На кадре девушка позирует в пассажирском кресле в униформе авиакомпании, состоящей из черной юбки, блузки в тон, темных колготок и туфель на невысокой платформе. При этом сотрудница перевозчика подняла ноги вверх, согнув одну из них.
@flight___love
Подписчики аккаунта восхитились внешностью стюардессы. «Вау, ты великолепна!», «Потрясающе», «Какие же красивые у тебя ноги», «Надеюсь, ты будешь работать на моем следующем рейсе», «Ты очень милая и у тебя красивая фигура», «Красотка! Спасибо за такие фото», — прокомментировали они.
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