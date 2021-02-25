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Россияне поставили точку в споре по поводу «курицы или рыбы» 

Lenta.ru и ещё 2 4 часа назад
Россияне определились по поводу «курицы или рыбы» на борту самолета
Фото: Globallookpress.com
Российские туристы ответили на популярный во время авиаперелетов вопрос стюардесс по поводу питания на борту и поставили точку в известном споре. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Согласно полученным данным, большинство путешественников предпочитает в полете курицу — данный вариант выбрали 67,1 процента опрошенных, причем молодежь в возрасте от 19 до 25 лет просит это блюдо чаще остальных, в 76,2 процента случаев.
В свою очередь рыбой питаются в самолете 16 процентов респондентов, еще 8,2 процента заказывают специальное питание, а 3,7 процента, как правило, выбирают пищу из платного меню. Наконец, пять процентов россиян и вовсе отказываются от еды на борту.
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Новости путешествий , Lenta.ru
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