Бали планируют открыть для вакцинированных туристов 

Власти Бали планируют открыть остров для вакцинированных иностранных туристов. Об этом сообщает АТОР. С таким призывом к центральному правительству обратился вице-губернатор индонезийского острова Ардхана Сукавати.

В первую очередь, власти предлагают создать тревел-коридор для привитых путешественников из стран, которые уже внедрили массовую вакцинацию, таких как Китай. Также важно организовать в самой провинции «безопасный туристический пузырь», привив часть населения на ее территории и ограничить доступ на Бали из других частей Индонезии.

«Согласно плану, прилетающие гости будут освобождены от карантина. Планируется разрешить приезжать на Бали туристам, которые прошли вакцинацию в своей стране. По прибытии они должны будут пройти тест на антитела, после чего смогут полноценно отдыхать»,

— заявил министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандяьга Уно.