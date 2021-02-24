Ещё
Далее:
Читайте также:

Бали планируют открыть для вакцинированных туристов 

Мария Грибова 3 часа назад
Бали планируют открыть для вакцинированных туристов
Фото: depositphotos.com
Власти Бали планируют открыть остров для вакцинированных иностранных туристов. Об этом сообщает АТОР. С таким призывом к центральному правительству обратился вице-губернатор индонезийского острова Ардхана Сукавати.
В первую очередь, власти предлагают создать тревел-коридор для привитых путешественников из стран, которые уже внедрили массовую вакцинацию, таких как Китай. Также важно организовать в самой провинции «безопасный туристический пузырь», привив часть населения на ее территории и ограничить доступ на Бали из других частей Индонезии.

«Согласно плану, прилетающие гости будут освобождены от карантина. Планируется разрешить приезжать на Бали туристам, которые прошли вакцинацию в своей стране. По прибытии они должны будут пройти тест на антитела, после чего смогут полноценно отдыхать»,

— заявил министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандяьга Уно.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Грузия объявила о полном открытии границ для россиян.
Видео дня. Самые безопасные самолеты гражданской авиации
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ниагарский водопад заледенел из-за аномальных морозов
01:09
Ниагарский водопад заледенел из-за аномальных морозов
Новости путешествий
Самые необычные бассейны мира
11:40
Самые необычные бассейны мира
Заграница
Чем шокирует туристов Африка
03:32
Чем шокирует туристов Африка
Заграница
Где находятся самые жуткие водоемы мира
10:56
Где находятся самые жуткие водоемы мира
Заграница
Стюардесса объяснила тайный смысл жестов бортпроводников
00:13
Стюардесса объяснила тайный смысл жестов бортпроводников
Новости путешествий
Турист застрял один посреди пустыни и выжил
04:32
Турист застрял один посреди пустыни и выжил
Заграница
Самые безопасные самолеты гражданской авиации
13:04
Самые безопасные самолеты гражданской авиации
Лайфхаки
Чертов мост в Германии: «замануха» для туристов или происки дьявола
03:40
Чертов мост в Германии: «замануха» для туристов или происки дьявола
Заграница
Россиянин разделся на пляже Геленджика в мороз
00:49
Россиянин разделся на пляже Геленджика в мороз
Новости путешествий
Как выбрать самое безопасное место в транспорте
05:59
Как выбрать самое безопасное место в транспорте
Лайфхаки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение