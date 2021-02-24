Россияне начали вновь бронировать путевки в санатории Беларуси 

Россияне снова стали бронировать популярные до пандемии оздоровительные туры в Беларусь, рассказали "СОЮЗу" туроператоры на российском рынке. Спрос восстанавливается, говорят они, но его еще пока сдерживают действующие ограничения.

"Брони есть до конца февраля и немного на март, единичные брони присутствуют даже на летний период времени", — рассказали в пресс-службе туроператора "Алеан".

Правда, сейчас спрос на направлении определяет низкая глубина продаж, добавили в компании.

Оживление продаж путевок в белорусские санатории отмечает и туроператор "Дельфин".

"Пока нельзя говорить, что заметна высокая активность. Но это первая ласточка, хороший сигнал", — говорит гендиректор компании Сергей Ромашкин.

Беларусь инвестировала серьезные ресурсы в свое здравоохранение, включая санаторно-курортный комплекс. Итог — отличная материальная база и высокий профессионализм врачей

Растет интерес к оздоровительным турам в Беларусь со стороны молодежи и людей возраста от 35 лет, заметили новую тенденцию в компании "Тез Тур". Программы реабилитации органов дыхания сейчас особенно востребованы, и туристы, перенесшие заболевание коронавирусом, едут в санаторно-курортные учреждения Беларуси именно с целью реабилитации, говорит представитель компании.

Пандемия и вызванные ею ограничения, конечно, нанесли серьезный удар по всем направлениям туризма. Падение турпотока в Беларусь по сравнению с 2019 годом достигло 70%. А ранее это было одно из самых востребованных направлений у россиян.

"В 2019 году, по нашим оценкам, на лечение в Беларусь выехали от 500 до 600 тысяч россиян", — говорит Ромашкин.

В частности, в весенний период Беларусь входила в топ-5 направлений, на ее долю приходилось 9% продаж, подчеркивают в компании "Алеан". Причем это направление возвратное, то есть туристы готовы были вернуться в Беларусь, направление стабильно показывало рост каждый год в пределах 15%.

Столь популярным в России направлением Беларусь делает обилие медицинских услуг по доступным ценам. Лет десять назад разница в стоимости лечения в российских и белорусских санаториях достигала 50%, вспоминают участники рынка. Сейчас такого разбега уже нет, цены примерно сравнялись в силу единого экономического пространства и свободного перемещения граждан соседних стран. Но туристы из России все же могут сэкономить на лечении в Беларуси примерно 10-15%.

Однако привлекают россиян не только цены. Отчасти сложилась определенная специализация. В Беларуси есть санатории, которые предлагают, например, лечение радоновой водой. Это достаточно редкая услуга и на российском рынке, замечает Ромашкин. Есть некоторые виды заболеваний, которые в Беларуси лечат лучше, чем в России, добавляет он. Некоторые санатории десятилетиями нарабатывали свою научную и клиентскую базу.

К тому же Беларусь инвестировала достаточно серьезные ресурсы в свое здравоохранение, включая санаторно-курортный комплекс, отмечают эксперты. Так что многих туристов приятно удивляет состояние материальной базы и профессионализм врачей.

Кроме того, санатории Беларуси оказались активнее в плане маркетинга. По комплексу услуг и своей инфраструктуре они лучше попали в соотношение цены и качества, замечает медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма Михаил Данилов

Важную роль также играет транспортная доступность. Добираться в санатории Минской области нужно 8-10 часов поездом из Москвы, а в лечебно-оздоровительные учреждения, скажем, Кавказских Минеральных Вод — сутки. Многие клиенты санаториев — люди в возрасте, которые не летают самолетами, а ездят поездами. Так что время в пути имеет для них большое значение.

Кроме всего иного, россиянам просто интересно побывать в Беларуси, совместить лечение с экскурсионной программой. "При прочих равных условиях клиент санатория — это чаще всего отпускник, а он выбирает также инфраструктуру и досуговую составляющую", — говорит медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма Михаил Данилов.

Выбирая санаторно-курортный отдых в Беларуси, туристы среди основных факторов называют также отсутствие языкового барьера, натуральную вкусную еду и мягкий климат без больших перепадов температур, замечают туроператоры.

Турпоток в Беларусь восстановится, а драйвером станет именно оздоровительный туризм, уверены эксперты. Хотя мгновенного роста они призывают не ожидать. Пока спрос восстановился примерно на 10 процентов от того, что было в аналогичный период 2019 года. Если в 2021 году удастся выйти на 50% от 2019 года, это будет большой успех, говорит Ромашкин.

Все же еще продолжают действовать ограничения, которые сдерживают турпоток. Пока въезд в Беларусь разрешен только с медицинскими целями. А при заселении в санатории гости должны предъявить справку об отсутствии COVID-19, выданную в России не позднее чем за 72 часа до заезда.

Восстановление спроса также сдерживает ограниченное число авиа— и железнодорожных рейсов по сравнению с их количеством в докризисном 2019 году. Впрочем, часть туристов уже переориентировались на автотранспорт и едут в Беларусь на своих автомобилях.

Специальную программу реабилитации для перенесших COVID-19 разработали в санаторий "Солнечный" в Брестской области. Фото: БЕЛТА

Белорусские здравницы к встрече гостей в оздоровительном сезоне-2021 подошли, что называется, во всеоружии. Итоги работы в прошлом году показали, что безопасность пребывания гостей в условиях пандемии COVID-19 обеспечить реально. Рекомендованный способ расселения (по одному человеку в номер, исключение — члены одной семьи) позволил избежать случаев заболевания в "высокий" период. 70-процентная заполняемость для некоторых санаториев была максимальной. В предстоящем сезоне все меры безопасности также сохранят.

По мнению директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадия Болбатовского, нет причин наглухо закрывать границы, ведь с коронавирусом всем нам предстоит жить и впредь:

— В прошлом году санаторно-оздоровительные услуги в Беларуси были оказаны 549 300 гражданам, в том числе 100 400 гостям из других стран. Удельный вес россиян составил более 80 процентов. В этом году рассчитываем на то, что гостей из России будет значительно больше, предпосылки к этому имеются.

В самих здравницах пока воздерживаются от прогнозов, отмечая лишь, что интерес со стороны россиян к услугам санаториев по сравнению с прошлым годом выше в 3-4 раза. Идет бронирование и на весну, и на лето, но многие потенциальные клиенты в начале года предпочитают не заглядывать далеко и пользуются выгодными предложениями весеннего сезона. Большинство санаториев до конца весны предлагают скидки на путевки в пределах 10-20 процентов, иногда и больше. Кое-где приятным бонусом являются дополнительные бесплатные услуги. К примеру, санаторий "Криница" под Минском предлагает бесплатное посещение большого плавательного бассейна при бронировании путевок продолжительностью от семи дней. А санаторий "Алеся" в Брестской области до конца марта дарит процедуры в подарок для восстановления после пневмонии, вызванной COVID-19. Кстати, в настоящее время уже в 75 санаторно-курортных организациях Беларуси, имеющих профиль по болезням органов дыхания, разработаны и используются такие программы. Вот как представляют свой реабилитационный комплекс в санатории "Ружанский" (Брестская область):

— В программу входят лечебная физкультура в щадяще-тренирующем режиме, дыхательная гимнастика в сочетании с упражнениями на расслабление и самомассаж, дозированная лечебная ходьба с индивидуально подобранным темпом, галотерапия и ингаляции, электросветотерапия и магнитотерапия, лазеротерапия, ручной массаж, лечение минеральной водой. Все поступившие в санаторий пациенты проходят осмотр врача по ЛФК с проведением проб с задержкой дыхания и спирометрию. Оценка эффективности выбранной методики проводится на 6-7, 12-13, 20-21-й день. За время нахождения на восстановлении показатели проб и спирометрии улучшились у 92 процентов пациентов.

АРИФМЕТИКА ОТДЫХА

Сейчас в Беларуси действуют скидки при раннем бронировании путевок во многие популярные санатории с датами отдыха до 30 сентября. Ценовой ориентир для граждан РФ такой: санаторий "Белорусочка" (Минская область) — 1215 российских рублей в сутки, "Буг" (Брестская область) — 1370 рублей, "Веста" (Минская область) — 3000 рублей, "Криница" (Минская область) — 1530 рублей, "Лесные озера" (Витебская область) — 1190 рублей, "Нарочанка" (Минская область) — 1560 рублей, "Нарочь" (Минская область) — 1610 рублей, "Неман-72" (Гродненская область) — 1480 рублей, "Радон" (Гродненская область) — 2070 рублей, "Сосновый бор" — 1980 рублей.

Предусмотрели в белорусских здравницах и страховку от непредвиденных случаев, связанных с изменением эпидемиологической ситуации. Так, если приехать в забронированный срок не получается, как правило, предоставляется возможность переноса отдыха с открытой датой.