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Россиянин рассказал о главных недостатках горнолыжного курорта в Сочи 

Lenta.ru 4 часа назад
Россиянин рассказал о недостатках горнолыжного курорта в Сочи
Фото: Дмитрий Норов / «Коммерсантъ»
Турист из России в феврале отдыхал с семьей на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи и рассказал, что ему испортило поездку. На отзыв о главных недостатках отпуска обратило внимание региональное издание «Sochi24.tv».
Как рассказал россиянин, семейный отпуск он запланировал заранее: ему хотелось научить своего ребенка кататься на лыжах. В Сочи они поехали с друзьями — шесть взрослых и три ребенка. Авиабилеты на троих человек с багажом и страховкой им обошлись в 24 тысячи рублей, апартаменты на всю большую компанию — в 147 тысяч.
Несмотря на высокие цены, туристам не понравились условия размещения.

«Диван в гостиной был неудобен для сна, двери в гостиную, где мы спали, были прозрачными, ручка в туалете разваливалась, сковородка на кухне была непригодна к эксплуатации, и еще десяток косяков по номеру набрался, и все это за каких-то 1100 евро в неделю», — пожаловался россиянин.

По словам туриста, больше всего разочарований было связано с погодой. Накануне их приезда выпало очень много снега, однако во время пребывания на курорте стояла теплая погода и шел дождь.
«Напоминает начало апреля, только нет палящего солнца. Фрирайда нет от слова совсем, снег слишком тяжелый», — пожаловался отдыхающий.
Помимо этого, мужчина отметил большое количество отдыхающих в кафе, ресторанах и на самих трассах горнолыжного курорта.

«Система не пытается оптимизировать какие-то простые решения под толпы людей, а продолжает работать, ничего не меняя, только повышая цены», — поделился турист.

Последним негативным впечатлением стала отмена обратного рейса в Москву из-за снегопада. После безуспешных попыток дозвониться до авиакомпании пара купила новые билеты на свою семью за 24 тысячи рублей.
В заключение россиянин добавил, что больше всего расстроился из-за нестабильной погоды. «Был бы нормальный минус и 100 процентов открытых трасс, впечатление было бы значительно лучше», — заявил он. Турист надеется, что отельеры и рестораторы исправят к следующему сезону все недочеты.
Ранее в феврале сообщалось о россиянке, которая провела отпуск в Дубае и рассказала о главных разочарованиях отдыха в арабской стране. Так, ресторан популярного отеля Qasr Al Sarab Desert Resort она назвала переоцененным — слишком плохой сервис и высокие цены. Также туристка отметила, что ей не удалось насладиться красотой знаменитой мечети в Абу-Даби — на территории комплекса действует много запретов и ограничений, например, фотографироваться на фоне мечети разрешено только в маске.
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