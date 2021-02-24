РФПИ сообщил о регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V» в Египте 

Все новости на карте

Управление Египта по лекарствам одобрило российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Российский фонд прямых инвестиций объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» управлением Египта по лекарствам (Egyptian Drug Authority)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что препарат зарегистрирован в рамках ускоренной процедуры. Египет стал 35 государством, одобрившим вакцину «Спутник V».

В фонде также напомнили, что по аналогичной процедуре вакцина ранее была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Киргизии, Сирии и Гайане.