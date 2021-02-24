Ещё
Далее:
Читайте также:

РФПИ сообщил о регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V» в Египте 

Агентство «Москва» и ещё 16 4 часа назад
Управление Египта по лекарствам одобрило российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Российский фонд прямых инвестиций объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» управлением Египта по лекарствам (Egyptian Drug Authority)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что препарат зарегистрирован в рамках ускоренной процедуры. Египет стал 35 государством, одобрившим вакцину «Спутник V».
В фонде также напомнили, что по аналогичной процедуре вакцина ранее была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Киргизии, Сирии и Гайане.
Видео дня. Самые безопасные самолеты гражданской авиации
Агентство «Москва»: последние новости
Knight Frank: Москва заняла 28 место из 100 в рейтинге инновационного развития городов и уровня жизни Knight Frank: Москва заняла 28 место из 100 в рейтинге инновационного развития городов и уровня жизни Аэропорты Внуково и Шереметьево поздравят пассажиров с 23 февраля и 8 марта бесконтактно Аэропорты Внуково и Шереметьево поздравят пассажиров с 23 февраля и 8 марта бесконтактно Продажу билетов на автобусы из Москвы во Владикавказ с автовокзала «Центральный» откроют 20 февраля Продажу билетов на автобусы из Москвы во Владикавказ с автовокзала «Центральный» откроют 20 февраля
Комментарии
Новости путешествий , Российский фонд прямых инвестиций
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ниагарский водопад заледенел из-за аномальных морозов
01:09
Ниагарский водопад заледенел из-за аномальных морозов
Новости путешествий
Самые необычные бассейны мира
11:40
Самые необычные бассейны мира
Заграница
Чем шокирует туристов Африка
03:32
Чем шокирует туристов Африка
Заграница
Где находятся самые жуткие водоемы мира
10:56
Где находятся самые жуткие водоемы мира
Заграница
Стюардесса объяснила тайный смысл жестов бортпроводников
00:13
Стюардесса объяснила тайный смысл жестов бортпроводников
Новости путешествий
Турист застрял один посреди пустыни и выжил
04:32
Турист застрял один посреди пустыни и выжил
Заграница
Самые безопасные самолеты гражданской авиации
13:04
Самые безопасные самолеты гражданской авиации
Лайфхаки
Чертов мост в Германии: «замануха» для туристов или происки дьявола
03:40
Чертов мост в Германии: «замануха» для туристов или происки дьявола
Заграница
Россиянин разделся на пляже Геленджика в мороз
00:49
Россиянин разделся на пляже Геленджика в мороз
Новости путешествий
Как выбрать самое безопасное место в транспорте
05:59
Как выбрать самое безопасное место в транспорте
Лайфхаки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение