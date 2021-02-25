Пассажира забыли разбудить и оставили в пустом самолете 

Стюардесса объяснила, как она и вся ее команда по ошибке забыли разбудить пассажира и оставили его в пустом самолете. Девушка рассказала эту историю на видео и выложила в Tik-Tok, на этот случай обратило внимание издание Daily Star.

Инцидент произошел в 2019 году, однако известно о нем стало только сейчас. Американская стюардесса Шина-мари (Sheena-marie) из Джорджии вместе с 14 членами экипажа были на борту рейса, направляющегося в Германию. Один из пассажиров крепко заснул во время полета и не заметил приземления.

«Я не понимаю, как люди спят во время приземления, не чувствуя, как шасси самолета касаются взлетно-посадочной полосы, и не слышат всего этого грохота, но это происходит постоянно», — рассказывает Шина-мари.

Женщина оставалась в кресле, когда все остальные пассажиры уже покинули самолет. Она продолжала спать, когда на борт поднялся обслуживающий персонал и убирал лайнер. Члены экипажа заметили ее в последний момент.

«Мы сидели в транзитном автобусе и внезапно увидели, что из самолета спускается женщина», — вспоминает стюардесса. «Оставить пассажира одного в самолете — значит иметь очень серьезные проблемы с безопасностью», — поделилась Шина-мари.

Пользователи сети были сбиты с толку данной историей.