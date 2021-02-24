Ещё
Далее:
Читайте также:

Стюардесса раскрыла правила похода в туалет для бортпроводниц 

Lenta.ru 6 часов назад
Стюардесса раскрыла правила похода в туалет для бортпроводниц
Фото: @ms_rusha01 / TikTok
Российская стюардесса Рушана, прославившаяся в социальных сетях благодаря рассказам о профессии, раскрыла правила похода бортпроводниц в туалет во время рейса. Своим опытом девушка поделилась в видео, опубликованном в TikTok-аккаунте.
Так, отвечая на вопросы подписчиков, сотрудница авиакомпании рассказала, что стюардессам разрешается посещать уборную во время полета. При этом, отметила она, члены экипажа используют ту же ванную комнату, что и пассажиры.

«Отдельного туалета у нас нет»,

— добавила она.
Кроме того, девушка пояснила, что будет, если сильно разозлить бортпроводницу.

«Ну, наверное, вас просто обделят вниманием»,

— уточнила Рушана.
Также представительница перевозчика рассказала подписчикам, что если туристов тошнит в самолете, то они сами должны убирать за собой.

«А вы думали, что это делаем мы? Не-а!»

— заключила она.
Видео дня. Самые безопасные самолеты гражданской авиации
Последние новости
Партнер «Северного потока-2» завершил все вложения в него Партнер «Северного потока-2» завершил все вложения в него Песков закрыл тему отмены службы по призыву Песков закрыл тему отмены службы по призыву В России выявили минимум новых случаев коронавируса с октября В России выявили минимум новых случаев коронавируса с октября
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самые необычные бассейны мира
11:40
Самые необычные бассейны мира
Заграница
Чем шокирует туристов Африка
03:32
Чем шокирует туристов Африка
Заграница
Где находятся самые жуткие водоемы мира
10:56
Где находятся самые жуткие водоемы мира
Заграница
Стюардесса объяснила тайный смысл жестов бортпроводников
00:13
Стюардесса объяснила тайный смысл жестов бортпроводников
Новости путешествий
Турист застрял один посреди пустыни и выжил
04:32
Турист застрял один посреди пустыни и выжил
Заграница
Самые безопасные самолеты гражданской авиации
13:04
Самые безопасные самолеты гражданской авиации
Лайфхаки
Чертов мост в Германии: «замануха» для туристов или происки дьявола
03:40
Чертов мост в Германии: «замануха» для туристов или происки дьявола
Заграница
Россиянин разделся на пляже Геленджика в мороз
00:49
Россиянин разделся на пляже Геленджика в мороз
Новости путешествий
Как выбрать самое безопасное место в транспорте
05:59
Как выбрать самое безопасное место в транспорте
Лайфхаки
Послание российского пилота посреди рейса 14 февраля возмутило россиян
00:58
Послание российского пилота посреди рейса 14 февраля возмутило россиян
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение