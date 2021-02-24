Стюардесса раскрыла правила похода в туалет для бортпроводниц 

Российская стюардесса Рушана, прославившаяся в социальных сетях благодаря рассказам о профессии, раскрыла правила похода бортпроводниц в туалет во время рейса. Своим опытом девушка поделилась в видео, опубликованном в TikTok- аккаунте

Так, отвечая на вопросы подписчиков, сотрудница авиакомпании рассказала, что стюардессам разрешается посещать уборную во время полета. При этом, отметила она, члены экипажа используют ту же ванную комнату, что и пассажиры.

«Отдельного туалета у нас нет»,

— добавила она.

Кроме того, девушка пояснила, что будет, если сильно разозлить бортпроводницу.

«Ну, наверное, вас просто обделят вниманием»,

— уточнила Рушана.

Также представительница перевозчика рассказала подписчикам, что если туристов тошнит в самолете, то они сами должны убирать за собой.

«А вы думали, что это делаем мы? Не-а!»

— заключила она.