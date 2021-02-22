Туристы накопили в пандемию сотни миллиардов евро 

Жители европейских стран за время пандемии смогли накопить рекордное количество денег. В прошлом году на текущие и сберегательные счета европейцев поступило 585 млрд евро. Такому увеличению сбережений способствовало не только желание отложить средства на случай безработицы, но и отсутствие привычных развлечений — походов в рестораны и путешествий. Эксперты прогнозируют большой отложенный спрос, который, в том числе, распространится на туризм.

Гамбургская финансовая компания Deposit Solutions подсчитала, что за 2020 год объем сбережений в еврозоне вырос на 48% по сравнению с предыдущим годом. В 2019 году европейцы смогли отправить на свои счета 395 млрд евро. Большая часть сэкономленных в кризисное время денег приходится на немцев, которые отложили порядка 150 млрд евро. Их накопления увеличились на 37%. При этом рекордсменами по экономии названы британцы и французы. У первых количество отложенных денег стало больше на 170%, у вторых — на 72%. В числе изрядно пополнивших свою банковскую копилку за время борьбы с коронавирусом также оказались испанцы и итальянцы. Всего на конец 2020 года на сберегательных счетах в еврозоне находилось около 8,3 трлн евро, сообщили финансисты.

Как отмечают эксперты, сэкономленные средства дожидаются своего звездного часа. Как только ситуация с пандемией разрешится, на открывшиеся рынки хлынут сотни миллиардов евро. Специалисты уверены, деньги на сберегательных счетах ничто не удержит: процент доходности слишком мал и не покрывает инфляцию. А значит, в европейских странах произойдет небывалый бум покупательской активности — граждане начнут массово тратить на туристические поездки и другие развлечения: шопинг, гастрономию. В свою очередь, бизнесы, которые не закроются до этого времени, вполне могут сказочно разбогатеть.