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МВД разработало регламент по доставке нетрезвых россиян в вытрезвители 

BFM.RU и ещё 2 2 часа назад
МВД разработало регламент по доставке нетрезвых россиян в вытрезвители
Фото: Аргументы Недели
МВД России представило проект приказа по доставке нетрезвых граждан в медицинские вытрезвители и подразделения полиции. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В проекте прописаны нормы, регламентирующие оказание сотрудниками полиции помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться, сообщает ТАСС.
Кроме того, в вытрезвители будут доставлять лиц, находящихся в жилище, если есть основания считать, что они могут нанести кому-либо вред или нанести вред имуществу, а также по письменному заявлению граждан.
Закон о возрождении вытрезвителей в России был принят в декабре 2020 года Госдумой.
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Новости путешествий , Госдума , МВД , ИТАР-ТАСС
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