МВД разработало регламент по доставке нетрезвых россиян в вытрезвители 

МВД России представило проект приказа по доставке нетрезвых граждан в медицинские вытрезвители и подразделения полиции. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте прописаны нормы, регламентирующие оказание сотрудниками полиции помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться, сообщает ТАСС

Кроме того, в вытрезвители будут доставлять лиц, находящихся в жилище, если есть основания считать, что они могут нанести кому-либо вред или нанести вред имуществу, а также по письменному заявлению граждан.