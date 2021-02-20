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Российская стюардесса раскрыла тайный смысл незаметных жестов бортпроводников 

Lenta.ru 2 часа назад
Российская стюардесса, известная в соцсетях благодаря видеороликам о своей работе, раскрыла тайный смысл жестов, которые используют члены экипажа для незаметного окружающим общения друг с другом. Соответствующей записью она поделилась в TikTok-аккаунте.
К примеру, бортпроводница показала, что быстрый указывающий взгляд в сторону одного из путешественников может означать требование обратить внимание на его странное поведение, а демонстрация расстояния между большим и указательным пальцем — просьбу налить еще один стакан воды.
Кроме того, в случае, если сотрудник авиакомпании проводит ладонью около горла, он может сообщать о проблемной ситуации, в то время как быстрое касание рукой воротника рубашки и знак «окей», выполняющийся путем соединения большого и указательного пальцев, — наоборот, может подразумевать, что у него все находится под контролем.
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