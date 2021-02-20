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Китайскую туристку поразили выражения лиц русских во время поездки в Россию 

Lenta.ru 37 минут назад
Китаянку поразили выражения лиц русских во время поездки в Россию
Фото: Илья Покалякин / «Коммерсантъ»
Китайская туристка, побывавшая в России в составе организованной группы, поделилась своими впечатлениями от поездки и выводами о русских. Рассказ Хао Линь был опубликован в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
По словам китаянки, ее поразило поведение местных жителей.

«Русские показались тихими, безмолвными и спокойными. У них почти не менялось выражение лица. Наша туристическая группа была похожа на чашку холодной воды, которую внезапно вылили в кастрюлю с горячим маслом, и она создала много шума», — отметила она.

Линь отметила, что во время тура ей пришлось пережить и некоторые «напряженные моменты», когда она всерьез тревожилась за собственную безопасность. Девушка упомянула путешествие в поезде Москва — Санкт-Петербург, где ей попались шумные и агрессивные попутчики, а также случай в метро, когда к ней подошла враждебно настроенная женщина и что-то резко ей высказала, после чего ушла.
Вдобавок путешественницу неприятно удивила экологическая обстановка в России.

«Страна, в которой я живу, страдает от сильного загрязнения, но я не осознавала, что загрязнение можно увидеть или ощутить так явно в других странах», — подчеркнула она.

Кроме того, неожиданностью для отдыхающей оказалось отсутствие перевода городских надписей на английский язык.
В целом же китаянка осталась довольна своим первым выездом за границу: особенно ей понравилась погода в России — по ее словам, в западной части страны не так холодно, как часто описывают другие путешественники.
6 октября прошлого года сообщалось, что россиянин, попавший в Китай во время пандемии коронавируса и помещенный на изоляцию, рассказал о том, какие нелепые процедуры необходимо пройти туристам по прибытии в страну. В первую очередь было необходимо зарегистрироваться в специальной программе и внести личные данные, а также детали дальнейшего пребывания в Китае, после чего туристов отправляли на пункт устного опроса.
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