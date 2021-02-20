В Европе ужесточают ковид-требования и наказания за их нарушение

Сразу несколько европейский стран ввели жесткие меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Больше не надеясь на сознательность иностранных туристов, власти Ирландии установили большие штрафы и даже наказание в виде тюремного заключение для тех, кто нарушит правило карантина. Об этом 19 февраля сообщает The Irish Times.

Согласно законопроекту, одобренному правительством, гости из Австрии, Бразилии, ОАЭ и 17 африканских государств обязаны на 14 дней самоизолироваться в отеле. Также им придется сдать несколько тестов на коронавирус. Срок карантина может быть уменьшен, если анализ, сделанный на десятый день, покажет отрицательный результат.

Тем, кто нарушит это правило в первый раз придется заплатить штраф $5000 или провести месяц в тюрьме. За последующие нарушения выплата увеличится на $1000, а срок заключения увеличится до 6 месяцев. Санкции предусмотрены не только за выход из гостиницы без разрешения, но также за отказ от тестирования. За соблюдением этих требований будут следить нанятые государством частные охранные фирмы и полиция.

В Финляндии также предложили давать срок тем, кто не сдаст анализы на COVID. Правительство намерено штрафовать и сажать на 3 месяца тех, кто не хочет проходить медосмотр при въезде в страну, а также работников определенных категорий.

Власти Чехии в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 22 февраля вводят обязательное ношение сразу двух масок или респиратора. Правило будет действовать в больницах, магазинах, общественном транспорте и других местах скопления людей.