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Кипр отложил открытие границ для российских туристов 

Lenta.ru и ещё 1 10 часов назад
Кипр отложил открытие границ для российских туристов
Фото: Lenta.ru
Республика Кипр отложила открытие границ для российских туристов до 1 апреля. Об этом сообщили в посольстве России в Никосии, передает «Интерфакс».
Как рассказали в дипмиссии, перенос России одну из категорий стран, для которых открыт въезд туристам, отложен по заявлению Министерство транспорта Кипра со ссылкой на решение Совета министров от 18 февраля. Отмечается, что Минтранс будет еженедельно пересматривать эти категории в зависимости от эпидемиологической обстановки.
В посольстве пояснили, что до принятия соответствующего решения Россия будет относиться к так называемой серой категории. Как и на данный момент, въезд на Кипр будет разрешен только отдельным категориям граждан.
Ранее сообщалось, что Кипр возобновит выдачу туристических виз с 1 марта. Планировалось, что республика откроет границы для 56 стран, среди которых была и Россия.
Кипрские власти разделят государства на несколько групп в зависимости от ситуации с распространением коронавируса. Так граждане из «красной» группы должны будут сдавать на родине ПЦР-тесты и еще один по прибытии. Туристам из стран «оранжевой» группы нужно будет сделать только тест для въезда, а прибывающим на Кипр из «зеленой» группы анализы не понадобятся.
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Новости путешествий , Минтранс РФ
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