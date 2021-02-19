Ещё
Далее:
Читайте также:

Зимовавшая в Турции россиянка раскрыла реальные цены на еду в стране 

Lenta.ru 5 часов назад
Зимовавшая в Турции россиянка раскрыла реальные цены на еду
Фото: Мама на море / Яндекс.Дзен
Россиянка, пожившая в Турции, раскрыла реальную стоимость местных продуктов в зимнее время. Своими наблюдениями она поделилась в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
Как отметила автор, обычно россияне тратят на еду в Турции меньше денег, чем в родной стране.

«Особенно если большую часть вашего рациона составляют фрукты и овощи, цены на которые практически не меняются год от года и держатся на очень низком уровне», — пояснила она.

По ее словам, стоимость персиков осенью составляет примерно 50 рублей за килограмм, апельсинов и мандаринов зимой — 20-30 рублей за килограмм, а гранаты — 20 рублей за штуку. Так как растительная пища занимает треть продуктовой корзины путешественницы, в среднем на недельный запас провизии у нее уходит около 300 лир (три тысячи рублей).
Россиянка также рассказала, что курицу можно купить за 149 рублей за килограмм, говяжьи стейки — за 333 рубля за килограмм, молоко — за 53 рубля за литр, 30 штук яиц обходятся примерно в 200 рублей, твердый сыр — 219 рублей за килограмм.
При этом пакет макарон можно приобрести за 25 рублей, овсянки — за 125 рублей, а килограмм риса — за 100 рублей.
Раннее в феврале туристка, отдохнувшая на Занзибаре, рассказала о ценах на популярном курорте. Так, перекусить в кафе можно за пять-десять долларов, экскурсия по острову для одного обойдется в 40-50 долларов, аренда автомобиля — 25 долларов в день.
Видео дня. Как выбрать самое безопасное место в транспорте
Последние новости
В Крыму из-за снегопада введут режим угрозы ЧС В Крыму из-за снегопада введут режим угрозы ЧС Кремль обнародовал повестку встречи Путина и Лукашенко Кремль обнародовал повестку встречи Путина и Лукашенко Россиянин Даниил Медведев впервые в карьере вышел в финал Australian Open Россиянин Даниил Медведев впервые в карьере вышел в финал Australian Open
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самые безопасные самолеты гражданской авиации
13:04
Самые безопасные самолеты гражданской авиации
Лайфхаки
Чертов мост в Германии: «замануха» для туристов или происки дьявола
03:40
Чертов мост в Германии: «замануха» для туристов или происки дьявола
Заграница
Россиянин разделся на пляже Геленджика в мороз
00:49
Россиянин разделся на пляже Геленджика в мороз
Новости путешествий
Как выбрать самое безопасное место в транспорте
05:59
Как выбрать самое безопасное место в транспорте
Лайфхаки
Послание российского пилота посреди рейса 14 февраля возмутило россиян
00:58
Послание российского пилота посреди рейса 14 февраля возмутило россиян
Новости путешествий
Россиянин продегустировал свежий снег в Сочи
00:25
Россиянин продегустировал свежий снег в Сочи
Новости путешествий
На что имеет право пассажир поезда
04:25
На что имеет право пассажир поезда
Лайфхаки
Мощный шторм в Сочи засняли на видео
00:09
Мощный шторм в Сочи засняли на видео
Новости путешествий
Удивительные дома, спрятанные от людей
10:49
Удивительные дома, спрятанные от людей
Заграница
Опубликована видеозапись землетрясения в Армении
00:24
Опубликована видеозапись землетрясения в Армении
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение