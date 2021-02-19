Зимовавшая в Турции россиянка раскрыла реальные цены на еду

Россиянка, пожившая в Турции, раскрыла реальную стоимость местных продуктов в зимнее время. Своими наблюдениями она поделилась в блоге на платформе « Яндекс. Дзен ».

Как отметила автор, обычно россияне тратят на еду в Турции меньше денег, чем в родной стране.

«Особенно если большую часть вашего рациона составляют фрукты и овощи, цены на которые практически не меняются год от года и держатся на очень низком уровне», — пояснила она.

По ее словам, стоимость персиков осенью составляет примерно 50 рублей за килограмм, апельсинов и мандаринов зимой — 20-30 рублей за килограмм, а гранаты — 20 рублей за штуку. Так как растительная пища занимает треть продуктовой корзины путешественницы, в среднем на недельный запас провизии у нее уходит около 300 лир (три тысячи рублей).

Россиянка также рассказала, что курицу можно купить за 149 рублей за килограмм, говяжьи стейки — за 333 рубля за килограмм, молоко — за 53 рубля за литр, 30 штук яиц обходятся примерно в 200 рублей, твердый сыр — 219 рублей за килограмм.

При этом пакет макарон можно приобрести за 25 рублей, овсянки — за 125 рублей, а килограмм риса — за 100 рублей.