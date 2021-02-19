Ещё
Далее:
Читайте также:

Стриптиз и массаж: как зарабатывают стюардессы, потерявшие работу из-за пандемии 

Lenta.ru 4 часа назад
Стриптиз и массаж: как зарабатывают стюардессы, потерявшие работу из-за пандемии
Фото: Sebastian Gollnow / Globallookpress.com
Пандемия коронавируса, обрушившаяся на мир в начале 2020 года, повлияла на многие сферы жизни, и путешествия не стали исключением. После того как эксперты назвали туристов главными разносчиками инфекции, большинство стран закрыли границы и ограничили посещение достопримечательностей, многие авиакомпании приостановили полеты, турагентства обанкротились, а стюардессы и пилоты начали стремительно терять свои рабочие места. О том, какое влияние коронавирус оказал на сотрудников авиационной сферы, — в материале «Ленты.ру».

Без надежды

2020 год многими представителями туристической индустрии был признан худшим за многие десятилетия. Согласно подсчетам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), под конец четвертого квартала убытки в отрасли суммарно должны были превысить 118 миллиардов долларов, а количество туристов, по данным Всемирной туристской организации (UNWTO), снизилось на 63 процента за первые полгода с начала распространения пандемии.

«Это разрушительный и неумолимый кризис. Авиакомпании сократили расходы на 45,8 процента, но их выручка снизилась на 60,9 процента. В результате перевозчики потеряют по 66 долларов на каждого клиента, который пользовался их услугами в 2020 году, а общий чистый убыток составит 118,5 миллиарда долларов»,

— высказывался о ситуации генеральный директор IATA Александр де Жуниак.
Владимир Астапкович / РИА Новости
В общей сложности мировое туристическое сообщество лишилось примерно 460 миллиардов долларов из-за введенных на фоне COVID-19 ограничений, а некоторые страны, зависящие от прибывающих иностранцев, стали близки к разорению как никогда прежде.
Однако пандемия оказала разрушительное влияние не только на цифры и крупные корпорации, но и на отдельных живых людей. Помимо того что инфекция забрала жизни миллионов, она лишила работы многих сотрудников авиационной сферы. Так, еще в середине 2020 года в сети начали появляться многочисленные рассказы пилотов и стюардесс, которым пришлось временно пойти работать в супермаркеты или на заправки, чтобы выручить хоть какие-то средства.
Кроме того, некоторые члены экипажа нашли свое призвание и в более неожиданных профессиях — например, некоторые новозеландские бортпроводницы подались в стриптиз, а их британские коллеги начали оказывать пассажирам интимные услуги за деньги или продавать свои откровенные снимки на порталах для взрослых. Работы лишились и многие российские представители авиакомпаний — «Лента.ру» опросила отечественных бортпроводниц и выяснила, как потерю любимой должности переживали они.

«Уволилась и улетела в Турцию к жениху»

Наталья, бывшая бортпроводница
Я была бортпроводницей три года. Профессия стюардессы всегда завораживала меня и давала много возможностей: путешествия, скидки на билеты для всей семьи и так далее. Я действительно любила работу, с гордостью носила форму и, как и коллеги, не думала, что в авиации будет такой сложный период.
Начало пандемии коронавируса на нас практически не сказалось. В феврале мы еще продолжали летать, у меня были заграничные командировки, и я даже успела сорваться в отпуск в Турцию к своему молодому человеку.

Муса тоже работает в авиации, он инженер. Их компания плотно сотрудничает с российской. Мы познакомились в Таиланде, в общей компании — он был в командировке, а я в своем первом длительном отпуске. Через несколько месяцев мы увиделись в Москве и стали встречаться

В марте Муса полетел в командировку во Вьетнам, обслуживать самолеты. Я собралась вместе с ним, и тут началось самое интересное. В одном самолете с нами летел заболевший коронавирусом. Тогда это были единичные случаи, и всех сразу посадили в отеле на карантин и взяли анализы.
Муса не мог ходить на работу, а у меня уже закончился отпуск, но мне не давали вылететь, пока не будут готовы результаты. Я просидела так восемь дней, и все это время от нас все шарахались, приносили еду под дверь, и никто даже не пытался прибрать наш номер или продезинфицировать его.

Потом я все же вылетела в Новосибирск, а Муса — в Анталью. И пока он сидел в самолете, Россия закрыла авиасообщение с другими странами. Так мы остались жить в разных государствах на пять месяцев

Прилетев, я снова оказалась на карантине (дважды, потому что мои пробирки с анализами разбили в больнице) и только потом вышла на работу. И поняла, как сильно все изменилось из-за пандемии, в том числе наши зарплаты. У бортпроводников они зависят от налета и командировочных, которые выдаются за заграничные рейсы. Но теперь у нас остались только внутренние рейсы, и их было очень мало.
Компания поддерживала нас, как могла, до последнего держалась за сотрудников и не вела речи о сокращениях. Бортпроводникам предложили взять отпуск без содержания, и мы согласились. Подрабатывали везде, где могли. Нам нужно было выживать, у многих были ипотеки, дети, кредиты, съемные квартиры…
Ситуация с авиацией в Турции была не лучше, с единственной разницей, что там сотрудников поддерживало государство. Муса, которого тоже отправили в отпуск без содержания, получал пособие около 40 тысяч рублей. У нас же подобных мер принято не было.
Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»
К счастью, в мае ситуация стала налаживаться, а летом мы работали практически в прежнем режиме, правда, без заграничных рейсов. В августе открыли Турцию, и я приняла решение улететь к жениху. Уходила из авиации с тяжелым сердцем, несмотря на то что работать в условиях пандемии было сложно.

Я спешила улететь, пока границы между странами открыты, ведь никто не знает, что будет завтра. И сейчас я боюсь возвращаться в Россию — вдруг не пустят обратно

Я живу в Турции уже четыре месяца. Пока тяжеловато, не понимаю местный менталитет и думаю, чем заняться дальше. Работаю сторис-мейкером у блогеров — монтировать сторис, сидя на берегу моря, не так уж плохо, честно говоря. Но для меня это больше хобби, которое превратилось в работу.
Пока у меня два варианта: получить гражданство, выучить язык и стать стюардессой в Турции или вернуться в Россию и поступить учиться на пилота — у меня есть шанс пройти по конкурсу. Жених, правда, относится к этому скептически. Зато мама поддерживает.
Муса же до марта в отпуске без содержания. Государственных выплат не хватает, потому он подрабатывает у своего отца, занимается деревообработкой. Потом, конечно, вернется в авиацию, потому что любит свою работу.
Большинство моих знакомых, которые ушли из авиакомпаний во время пандемии, сделали это не только из-за ситуации в мире. Они просто поняли, что устали, исчерпали себя, и пора сделать паузу. Во время изоляции многие принялись развивать свои таланты — одна девушка стала фотографом, другая — мастером маникюра. Они просто нашли себя в другом.

«Возвращалась домой со слезами на глазах»

Ася, бывшая бортпроводница
Я проработала в авиации около шести лет. Три года в международном аэропорту города Волгограда и еще столько же в качестве бортпроводника. Работа была интересная: всегда новые коллеги, новые направления, новые люди.

Самый большой плюс был в том, что мы могли путешествовать по разным странам и городам и покупать с местных прилавков все, что душе угодно!

Во время пандемии я, как и многие другие, ушла через «естественный отбор». Проще говоря, нас было много, а рейсов и направлений — катастрофически мало. Если раньше мы летали по 10-17 рейсов в месяц, теперь, чтобы разделить работу равномерно на всех, — всего по два-три. А ведь нам нужно было на что-то жить, снимать квартиры. Я иногородний работник, таких сложившаяся ситуация «выжила» сама.

Я ходила увольняться четыре раза. Каждый раз меня отговаривали, и я со слезами на глазах возвращалась домой

Я понимала, что ловить уже нечего, и неизвестно, когда все нормализуется, но мое сердце обливалось кровью. Не хотела терять работу, которой я отдала много времени и сил. Уволилась из аэропорта и сорвалась в Москву — в никуда, потратив много денег на переезд. Но в итоге все получилось — я же стала той, кем мечтала быть. А теперь приходилось делать сложный выбор.
На четвертый раз коллегам не удалось меня отговорить, и я написала заявление. Все отделение сожалело о моем уходе, и по глазам было видно, что они надеялись на мое возвращение. Не говорю о том, что я незаменимый сотрудник. Просто я была преданна авиации и всегда работала на совесть.

Сейчас я активно пытаюсь развивать свой блог в Instagram и YouTube. В основном снимаю кулинарные видео и истории жизни. Хочу стать успешным блогером

Конечно, я скучаю по небу и часто думаю о том, чтобы вернуться в профессию, но куда? В никуда возвращаться не хочется. Может быть, позже, когда мир авиации поднимется с колен.

«Выплатила штраф 40 тысяч рублей и ушла»

Наталья, бывшая бортпроводница
На мой уход из авиации повлияла не только пандемия, хотя она, пожалуй, и сыграла решающую роль. Я проработала около двух лет и по контракту должна была еще год, иначе назначают штраф, ведь компания оплачивала нам обучение. Но меня это не испугало — я выплатила 40 тысяч рублей и ушла.

Я не любила эту работу. Представьте: у вас каждый день рейсы, нет времени на отдых и уж тем более на то, чтобы просто остановиться и подумать, а чего вам вообще хочется

Весной, когда началась пандемия, я уехала на сессию в Ростов-на-Дону, все обдумала, а затем вернулась в Москву и уволилась без всяких сомнений. В авиации тогда чувствовалась страшная безысходность: рейсов стало мало, зарплаты снизились в три раза. Если раньше стюардесса могла заработать 100 тысяч рублей, то сейчас 30, а на эти деньги в Москве не проживешь.
Подруги, с которыми я работала, сразу начали искать подработки. Одни принялись развивать блоги, другие начали преподавать английский, работать массажистками. Многие от безысходности просто устроились курьерами.

Вчера у них была престижная работа в авиации, а сегодня они ездят по городу с пакетами, потому что не знают, как еще выжить в это время

Я же улетела в Турцию и живу здесь уже полгода. Помогаю маме с семейным бизнесом — салоном красоты, учу турецкий язык, хочу в будущем преподавать, открыть языковую школу. Работать на себя мне нравится больше, чем в компании: нет постоянного страха что-то сделать не так, сказать что-то не то и получить выговор.
Максим Блинов / РИА Новости
Я не скучаю по авиации. Когда устраивалась в авиакомпанию, были совсем другие ожидания: кажется, что сейчас получишь работу мечты, а на самом деле — тяжелый график и проблемы со здоровьем. Ты можешь летать каждый день, приходить домой и вообще не понимать, что происходит. Расписание мы знали только на пару дней вперед, поэтому не могли ничего планировать. А я занималась танцами и ездила на соревнования.
А еще после длительных рейсов трудно восстанавливаться, времени на это просто нет. Работа стюардессы на самом деле тяжелая, просто пассажиры об этом не догадываются, глядя на улыбающихся девушек в форме.

«Жду, когда мы снова будем нужны»

Дарья, бывшая бортпроводница
Я потеряла работу в начале апреля. У меня истек двухлетний контракт, и авиакомпания отказалась его продлевать из-за сокращения рейсов. Было обидно до слез, а коллеге, которой сообщили о том же, вообще стало плохо, и она уехала домой. Но в такой ситуации оказались многие бортпроводники, ничего не поделаешь.

Я мечтала быть стюардессой с детства. А потом, уже взрослой, увидела вакансию на HH.ru. Но опоздала на собеседование, и меня не приняли

Уже почти не верила, что когда-нибудь получу эту работу, как вдруг пришло приглашение на повторное собеседование. И все прошло успешно, меня взяли! Началась жизнь в авиации: постоянная смена мест, командировки, пассажиры, новые коллеги. Сейчас, спустя несколько месяцев, я могу назвать это самым любимым в профессии.
Я пыталась найти работу «на земле». Была администратором в салоне красоты, консультантом в магазине техники, администратором в зоосалоне, но все это не то. Все скучно, однообразно: встаешь с утра, едешь одним и тем же маршрутом, общаешься с одними и теми же людьми, пытаешься подружиться с коллективом…

В авиации все было по-другому. С тобой каждый раз летают новые люди, но в рейсе вы стоите друг за друга и к концу сильно сближаетесь. Если бортпроводник попадается тебе еще раз, вы уже как семья

Поэтому я постоянно мониторю вакансии и жду, когда все наладится, возобновится авиасообщение, откроются рейсы, и мы снова будем нужны авиации. С приходом пандемии мир будто остановился, и мы ощутили это как никто другой. Остается ждать, когда все станет по-прежнему.
Видео дня. Как выбрать самое безопасное место в транспорте
Последние новости
В России за сутки выявили 13 433 случая заражения коронавирусом В России за сутки выявили 13 433 случая заражения коронавирусом Крымский мост впервые перекрыли Крымский мост впервые перекрыли Путин повысил самого богатого силовика России Путин повысил самого богатого силовика России
Комментарии
Новости путешествий , Владимир Астапкович , Максим Блинов , РИА Новости , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Чертов мост в Германии: «замануха» для туристов или происки дьявола
03:40
Чертов мост в Германии: «замануха» для туристов или происки дьявола
Заграница
Россиянин разделся на пляже Геленджика в мороз
00:49
Россиянин разделся на пляже Геленджика в мороз
Новости путешествий
Как выбрать самое безопасное место в транспорте
05:59
Как выбрать самое безопасное место в транспорте
Лайфхаки
Послание российского пилота посреди рейса 14 февраля возмутило россиян
00:58
Послание российского пилота посреди рейса 14 февраля возмутило россиян
Новости путешествий
Россиянин продегустировал свежий снег в Сочи
00:25
Россиянин продегустировал свежий снег в Сочи
Новости путешествий
На что имеет право пассажир поезда
04:25
На что имеет право пассажир поезда
Лайфхаки
Мощный шторм в Сочи засняли на видео
00:09
Мощный шторм в Сочи засняли на видео
Новости путешествий
Удивительные дома, спрятанные от людей
10:49
Удивительные дома, спрятанные от людей
Заграница
Опубликована видеозапись землетрясения в Армении
00:24
Опубликована видеозапись землетрясения в Армении
Новости путешествий
Аэропорт «Домодедово» переполнен сотнями пассажиров
00:06
Аэропорт «Домодедово» переполнен сотнями пассажиров
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение