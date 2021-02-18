Авиакомпании начали запрещать тряпичные маски 

Крупные авиакомпании начинают запрещать тряпичные маски для полётов в самолётах. Маски должны быть обязательно медицинскими.

С 1 февраля 2021 года требование носить только одноразовые медицинские маски респираторы класса FFP2 ввела на всех рейсах авиакомпания Lufthansa . На днях аналогичные правила ввела LATAM Airlines Group (группа авиакомпаний в Южной Америке): маски либо медицинские, либо респираторы типа KN95 или N95 без клапана выдоха, сообщает портал frequentflyers.ru.

В издании считают, что с большой долей вероятности такое требование введут и другие авиакомпании в ближайшее время.

По мнению специалистов, тряпичные маски являются, по сути, бутафорией и никак не защищают от распространения инфекции, если их носит больной. Также запрещены «заменители» масок типа шарфов, носовых платков, бандан и карнавальные маски.