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Авиакомпании начали запрещать тряпичные маски 

News.ru 2 часа назад
Авиакомпании начали запрещать тряпичные маски
Фото: depositphotos.com
Крупные авиакомпании начинают запрещать тряпичные маски для полётов в самолётах. Маски должны быть обязательно медицинскими.
С 1 февраля 2021 года требование носить только одноразовые медицинские маски респираторы класса FFP2 ввела на всех рейсах авиакомпания Lufthansa. На днях аналогичные правила ввела LATAM Airlines Group (группа авиакомпаний в Южной Америке): маски либо медицинские, либо респираторы типа KN95 или N95 без клапана выдоха, сообщает портал frequentflyers.ru.
В издании считают, что с большой долей вероятности такое требование введут и другие авиакомпании в ближайшее время.
По мнению специалистов, тряпичные маски являются, по сути, бутафорией и никак не защищают от распространения инфекции, если их носит больной. Также запрещены «заменители» масок типа шарфов, носовых платков, бандан и карнавальные маски.
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Новости путешествий , Lufthansa
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