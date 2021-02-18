Россиянин разделся на пляже Геленджика в мороз и прослыл глупым 

«Можно проявить себя в чем то другом… такие выступления не всегда заканчиваются благополучно, жизнь одна, берегите себя», «С головой явные проблемы», «Глупо и не смешно», «Ему крупно повезло. Но это не значит, что и другим повезет. Раз на раз не приходится», «Ну зачем так рисковать? Со здоровьем шутки плохи», — писали они в комментариях.