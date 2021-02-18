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Названо самое удобное место в самолете 

Lenta.ru 3 часа назад
Названо самое удобное место в самолете
Фото: Lenta.ru
Британский путешественник назвал самые удобные места в самолете для длительных перелетов. Его выводы публикует издание The Mirror.
Так, Джон Берфитт (John Burfitt) назвал наиболее раздражающей вещью, которая может случиться с пассажирами в полете, удары ногами по спинке кресла попутчиком. В связи с этим турист посоветовал выбрать «худшее» место в салоне — сиденье у окна в задней части лайнера у туалетов.
Как объяснил Берфитт, после одного случая, когда путешественник сзади весь полет толкал его кресло, он всегда выбирает такие места, поскольку только там может расслабиться по-настоящему.

«Я понял, как полюбить авиакомпанию. Я нашел лучшее место в самолете», — поделился он.

Берффит перечислил и другие преимущества данного расположения. Например, бортпроводники не задевают это кресло тележкой, а также на нем можно подремать, прислонившись к стене.
Помимо этого издание привело результаты недавнего исследования туристического портала Pipeway, согласно которым, выбрав последний ряд, путешественник с большой вероятностью будет сидеть в одиночестве, так как многие туристы не любят места в хвостовой части самолета.
Ранее в феврале стюардесса раскрыла способы, как вернуть деньги за невозвратный билет. Для того чтобы возместить потраченную сумму, девушка порекомендовала до отправки рейса уведомить авиакомпанию о невозможности совершить перелет, собрать все необходимые документы, подтверждающее это, и направить их заказным письмом в авиакомпанию.
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