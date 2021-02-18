Кипр классифицировал туристов по кодам допуска из-за риска пандемии

«Средиземноморский остров принял систему светофоров для стран— членов ЕС и других стран, таких как Великобритания, Россия и Израиль», — сообщает минтранс Кипра. В зеленую зону входят государства ЕС. Всем прибывающим из этих стран нужно будет сдать бесплатный тест на коронавирус по прибытии на остров. В оранжевую, или янтарную зону, входят все государства Европейской экономической зоны, а также Великобритания и Швейцария. Гражданам этих стран придется сдать два теста на отсутствие вируса. Один за 72 часа до прибытия в страну, второй — на границе. В красную зону входят Россия, Украина, Израиль, Ливан, ОАЭ, Иордания, Саудовская Аравия, Египет и Беларусь. Туристам из этих государств придется сдать два теста на COVID-19 и изолироваться на 14 дней в специальном учреждении. Кодировка стран будет проходить еженедельно, сообщает портал in cyprus. Ранее «ФедералПресс» писал о том, что с 1 марта Кипр возобновит выдачу туристических виз для россиян. Атташе по туризму посольства Кипра в России, представитель Минтуризма республики Димитрис Димитриу рассказал, как можно получить визу на Кипр. Фото: pxhere.com
Требования для отдыхающих на Кипре начнут зависеть от «цвета» туриста
Фото: Российская Газета
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