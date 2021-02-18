Ещё
Далее:
Читайте также:

В Турции начали подготовку к летнему сезону 

TourDom 1 час назад
В Турции начали подготовку к летнему сезону
Фото: depositphotos.com
Вечером в среду, 17 февраля, после заседания Кабинета министров в телеобращении президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил о возможном ослаблении ограничительных мер. По его словам, постепенное возвращение к нормальной жизни начнется в марте — когда именно глава страны не уточнил.
Согласно планам, все провинции Турции будут разделены на категории с низким, средним, высоким и очень высоким риском заражения коронавирусом на основе показателей инфицирования и вакцинации. Ограничения будут сниматься в зависимости от этих и других критериев, решения приниматься главами каждой отдельной провинции. Кроме того, в ближайшие дни будет объявлен план возобновления работы кафе и ресторанов.
Очевидно, что Турция готовится к открытию летнего туристического сезона, который, как ранее объявлял Реджеп Эрдоган, должен начаться с 1 апреля. Действующие ограничения в стране сейчас значительно снижают заинтересованность россиян в отдыхе. С 18 ноября прошлого года в Турции введен частичный комендантский час — туристов он не касается напрямую, однако создает неудобства. Для посещения закрыты кафе и рестораны. Торговые центры, парикмахерские и салоны красоты работают только с 10:00 до 20:00 в будние дни.
Но самое главное правило, которое значительно сдерживает желание приобрести тур в Турцию, требование предъявлять отрицательный ПЦР-тест при въезде. «Я думаю, его тоже отменят. Это сразу же повысит турпоток»; «Туристы нужны. Тест многих останавливал от бронирования направления»; «Турция его не требовала с начала марта по 28 декабря 2020 года. И сейчас его уже пора отменять», — комментируют турагенты.
Видео дня. Послание пилота 14 февраля возмутило россиян
TourDom: последние новости
Персонал курортов Сочи вакцинируют от ковида Персонал курортов Сочи вакцинируют от ковида Названы пять главных страхов туристов во время пандемии Названы пять главных страхов туристов во время пандемии Готовы ли турагенты дать второй шанс потерпевшим фиаско туроператорам? Готовы ли турагенты дать второй шанс потерпевшим фиаско туроператорам?
Комментарии
Новости путешествий , Реджеп Эрдоган
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как выбрать самое безопасное место в транспорте
05:59
Как выбрать самое безопасное место в транспорте
Лайфхаки
Послание российского пилота посреди рейса 14 февраля возмутило россиян
00:58
Послание российского пилота посреди рейса 14 февраля возмутило россиян
Новости путешествий
Россиянин продегустировал свежий снег в Сочи
00:25
Россиянин продегустировал свежий снег в Сочи
Новости путешествий
На что имеет право пассажир поезда
04:25
На что имеет право пассажир поезда
Лайфхаки
Мощный шторм в Сочи засняли на видео
00:09
Мощный шторм в Сочи засняли на видео
Новости путешествий
Удивительные дома, спрятанные от людей
10:49
Удивительные дома, спрятанные от людей
Заграница
Опубликована видеозапись землетрясения в Армении
00:24
Опубликована видеозапись землетрясения в Армении
Новости путешествий
Аэропорт «Домодедово» переполнен сотнями пассажиров
00:06
Аэропорт «Домодедово» переполнен сотнями пассажиров
Новости путешествий
Тайные места в известных достопримечательностях мира
10:03
Тайные места в известных достопримечательностях мира
Заграница
Очереди из отдыхающих на курорте «Роза Хутор» сняли на видео
00:12
Очереди из отдыхающих на курорте «Роза Хутор» сняли на видео
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение