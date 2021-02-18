В Турции начали подготовку к летнему сезону 

Вечером в среду, 17 февраля, после заседания Кабинета министров в телеобращении президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил о возможном ослаблении ограничительных мер. По его словам, постепенное возвращение к нормальной жизни начнется в марте — когда именно глава страны не уточнил.

Согласно планам, все провинции Турции будут разделены на категории с низким, средним, высоким и очень высоким риском заражения коронавирусом на основе показателей инфицирования и вакцинации. Ограничения будут сниматься в зависимости от этих и других критериев, решения приниматься главами каждой отдельной провинции. Кроме того, в ближайшие дни будет объявлен план возобновления работы кафе и ресторанов.

Очевидно, что Турция готовится к открытию летнего туристического сезона, который, как ранее объявлял Реджеп Эрдоган, должен начаться с 1 апреля. Действующие ограничения в стране сейчас значительно снижают заинтересованность россиян в отдыхе. С 18 ноября прошлого года в Турции введен частичный комендантский час — туристов он не касается напрямую, однако создает неудобства. Для посещения закрыты кафе и рестораны. Торговые центры, парикмахерские и салоны красоты работают только с 10:00 до 20:00 в будние дни.

Но самое главное правило, которое значительно сдерживает желание приобрести тур в Турцию, требование предъявлять отрицательный ПЦР-тест при въезде. «Я думаю, его тоже отменят. Это сразу же повысит турпоток»; «Туристы нужны. Тест многих останавливал от бронирования направления»; «Турция его не требовала с начала марта по 28 декабря 2020 года. И сейчас его уже пора отменять», — комментируют турагенты.