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Раскрыта новая схема обмана россиян при планировании отпуска 

Lenta.ru 2 часа назад
Раскрыта новая схема обмана при планировании отпуска
Фото: Lenta.ru
Популярный среди путешественников сервис начал использовать мошеннические схемы при бронировании отпуска, обманывая российских туристов. Работу анонимной группы раскрыли эксперты портала TourDom.ru.
Так, по данным издания, известный Telegram-канал со 100-тысячной аудиторией, запустившийся в конце 2020 года, предлагает россиянам туры по всем открытым направлениям с огромными скидками. Чтобы проверить их, корреспондент портала попытался забронировать номер в турецком отеле с выездом в конце февраля.
Выяснилось, что для того, чтобы получить скидку 40 процентов, туристу необходимо сделать скриншоты объекта размещения на сайте Booking.com на нужные даты, и выбрать подходящие билеты на сайте Аviasales, а затем отправить все ссылки и фотографии модератору.
На вопрос о заключении договора, менеджер канала ответил, что сервис не работает по таким условиям. Он также уточнил, что денежный перевод необходимо сделать на счет физлица, чек или другое подтверждение оплаты туристам не выдается. На другие вопросы корреспондента представитель канала не ответил.
Как пояснили эксперты, таким образом мошенники бронируют номера в отелях и авиабилеты, используя данные чужой банковской карты. В большинстве случаев, настоящий владелец счета замечает подозрительное списание средств и блокирует переводы. При этом турист не только лишается денег и отдыха, но может попасть и в тюрьму, поскольку при бронировании были указаны именно его данные.
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