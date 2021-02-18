Ещё
Далее:
Читайте также:

Грозивший убить стюардессу пассажир заплатит миллионы 

Lenta.ru 4 часа назад
Грозивший убить стюардессу пассажир заплатит миллионы
Фото: Lenta.ru
Житель Калифорнии выплатит 50 тысяч долларов (больше трех миллионов рублей) в качестве возмещения за сорванный рейс и нападение на стюардессу. Об этом пишет Fox News.
Инцидент произошел в феврале 2020 года во время рейса из Лос-Анджелеса в Токио. 52-летний Шексан Кумтонг (Seksan Kumtong) во время полета начал колотить в дверь туалета. Заметившая это стюардесса предложила пассажиру пройти в другую комнату, на что Кумтонг грубо ее оттолкнул.
После этого путешественник вернулся на свое место и заснул. Проснувшись, он начал требовать подать ему спиртные напитки, но получил отказ. Тогда Кумтонг начал ругаться на бортпроводников, а затем напал на стюардессу, ударив ее по лицу, и пригрозил убить.
Члены экипажа и рядом сидящие попутчики бросились сдерживать нарушителя порядка. Из-за инцидента пилоту пришлось экстренно посадить лайнер в Анкоридже, где рейс встретила местная полиция.
Спустя год, в ходе судебного заседания, Кумтонг был приговорен к пяти годам условно, а также к возмещению всех расходов авиакомпании, понесенных во время незапланированной посадки (включая питание и размещение членов экипажа и всех пассажиров), на сумму 49 793 долларов.
Видео дня. Послание пилота 14 февраля возмутило россиян
Последние новости
Песков напомнил США о морозах в Техасе фразой «здесь бы газ не помешал» Песков напомнил США о морозах в Техасе фразой «здесь бы газ не помешал» Россиянам захотели увеличить отпуска за ненормированный рабочий день Россиянам захотели увеличить отпуска за ненормированный рабочий день Умер актер Андрей Мягков Умер актер Андрей Мягков
Комментарии
Новости путешествий , Fox News
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как выбрать самое безопасное место в транспорте
05:59
Как выбрать самое безопасное место в транспорте
Лайфхаки
Послание российского пилота посреди рейса 14 февраля возмутило россиян
00:58
Послание российского пилота посреди рейса 14 февраля возмутило россиян
Новости путешествий
Россиянин продегустировал свежий снег в Сочи
00:25
Россиянин продегустировал свежий снег в Сочи
Новости путешествий
На что имеет право пассажир поезда
04:25
На что имеет право пассажир поезда
Лайфхаки
Мощный шторм в Сочи засняли на видео
00:09
Мощный шторм в Сочи засняли на видео
Новости путешествий
Удивительные дома, спрятанные от людей
10:49
Удивительные дома, спрятанные от людей
Заграница
Опубликована видеозапись землетрясения в Армении
00:24
Опубликована видеозапись землетрясения в Армении
Новости путешествий
Аэропорт «Домодедово» переполнен сотнями пассажиров
00:06
Аэропорт «Домодедово» переполнен сотнями пассажиров
Новости путешествий
Тайные места в известных достопримечательностях мира
10:03
Тайные места в известных достопримечательностях мира
Заграница
Очереди из отдыхающих на курорте «Роза Хутор» сняли на видео
00:12
Очереди из отдыхающих на курорте «Роза Хутор» сняли на видео
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение