Россияне назвали отели Праги лучшими в мире

Россияне назвали отели Праги лучшими из всех, в которых им приходилось останавливаться во время путешествий. Полный рейтинг городов мира с самими удачными вариантами размещения для отечественных туристов приведен в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

Так, выяснилось, что жилье в столице Чехии высоко оценили семь процентов опрошенных. При этом вторую строчку в списке заняли гостиницы и апартаменты российского курортного города Сочи (5,5 процента), а на третьем месте по популярности оказался Дубай (5,2 процента опрошенных).

Помимо них, в рейтинг населенных пунктов с наиболее комфортными объектами размещения вошли Санкт-Петербург (4,9 процента), Барселона (3,8 процента), Париж (3,4 процента), Рим, Будапешт и Калининград (по 2,4 процента), Амстердам и Стамбул (по 2 процента), Тбилиси и Казань (по 1,7 процента), Лиссабон, Москва, Пхукет и Таллин (по 1,4 процента).

Кроме того, аналитики узнали, что в поездках по России в отелях останавливаются 60 процентов туристов, а в поездках за границей такой вариант жилья выбирают 62 процента респондентов. Остальные участники исследования признались, что им комфортнее отдыхать в апартаментах.

Эксперты также заметили, что проживание в гостинице чаще выбирают люди, путешествующие в одиночку, а для поездки с семьей или компанией друзей большинство (71 процент) арендуют квартиры.