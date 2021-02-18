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Названы города мира с лучшими отелями для россиян 

Lenta.ru 3 часа назад
Россияне назвали отели Праги лучшими в мире
Фото: David W Cerny / Reuters
Россияне назвали отели Праги лучшими из всех, в которых им приходилось останавливаться во время путешествий. Полный рейтинг городов мира с самими удачными вариантами размещения для отечественных туристов приведен в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Так, выяснилось, что жилье в столице Чехии высоко оценили семь процентов опрошенных. При этом вторую строчку в списке заняли гостиницы и апартаменты российского курортного города Сочи (5,5 процента), а на третьем месте по популярности оказался Дубай (5,2 процента опрошенных).
Помимо них, в рейтинг населенных пунктов с наиболее комфортными объектами размещения вошли Санкт-Петербург (4,9 процента), Барселона (3,8 процента), Париж (3,4 процента), Рим, Будапешт и Калининград (по 2,4 процента), Амстердам и Стамбул (по 2 процента), Тбилиси и Казань (по 1,7 процента), Лиссабон, Москва, Пхукет и Таллин (по 1,4 процента).
Кроме того, аналитики узнали, что в поездках по России в отелях останавливаются 60 процентов туристов, а в поездках за границей такой вариант жилья выбирают 62 процента респондентов. Остальные участники исследования признались, что им комфортнее отдыхать в апартаментах.
Эксперты также заметили, что проживание в гостинице чаще выбирают люди, путешествующие в одиночку, а для поездки с семьей или компанией друзей большинство (71 процент) арендуют квартиры.
В феврале специалисты портала European Best Destinations, исследующие самые красивые места для туристов в Европе, назвали лучшие направления для путешествий в 2021 году. Так, в ходе исследования выяснилось, что больше всего путешественников мечтают отправиться в Брагу (Португалия).
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Новости путешествий , Lenta.ru
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