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Кому отдают еду из отелей, которая остается после туристов 

Даня Виттиг 3 часа назад
Кому отдают еду из отелей, которая остается после туристов
Фото: depositphotos.com
Шведский стол в отеле обычно полон разнообразной еды, которую постояльцы не всегда успевают доесть. Иногда остается только часть блюда, а что-то остается нетронутым совсем. "Рамблер" выяснил, кому отдают остатки блюд.
Сотрудники отелей признаются, что некоторые продукты можно использовать по второму кругу. Нарезку, зелень, овощи пускают в новый цикл на кухне. Любой повар знает, как приготовить салат или пасту из остатков. Собственно, на домашней кухне хозяйки делают то же самое.
Частично некоторые блюда можно подать повторно на завтрак или обед. Обычно на раздаче они стоят в холодных витринах. Иногда отели вводят экстра приемы пищи.
Наверное, вы замечали в некоторых отелях есть "поздний или ночной ужин". На нем можно найти все, вплоть до супов. Так вот, это оставшийся суп с обеда.
Персонал отеля питается той же едой, что и постояльцы. Обычно сотрудников много, поэтому часть еды тратится на них.
Однако, если если в течение суток еду никто не съел, то ее все-таки утилизируют. Перевозить еду в другие места достаточно дорого. Бедным раздать еду не очень выгодно с точки зрения репутации, так как они будут выстраиваться в очередь к отелю. Поэтому пока идеального пути решения вопроса с продуктами не найдено.
В целом, процесс готовки и утилизации сформирован таким образом, чтобы постояльцы случайно не отравились едой. И все-таки самыми свежими блюдами будут самые простые в приготовлении блюда: стейки, свежие овощи и прочее.
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