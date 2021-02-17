Негигиеничный поступок стюардессы вызвал отвращение у пилота

Пилот обратил внимание на негигиеничный поступок стюардессы в туалете и предостерег пассажиров от заказа горячих напитков во время полета. На эту историю, размещенную пользователем Reddit, обратили внимание в The Mirror.

Как пишет издание, мужчина, чье имя не называется, рассказал на портале о случае, когда один из членов экипажа на его глазах вылил старый кофе в унитаз. Автор отметил, что напитки нельзя сливать в раковину, так как из-за этого случаются засоры.

Затем, по словам командира воздушного судна, бортпроводница нажала кнопку смыва носиком чайника, а позже сварила новую порцию напитка в этом же приборе и предложила пассажирам.

«Туалеты, возможно, самые антисанитарные места на земле», — заключил автор статьи. После этой ситуации, вызвавшей у него отвращение, он призвал других людей никогда не заказывать горячие напитки на борту самолета.