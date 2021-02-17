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Негигиеничный поступок стюардессы в туалете самолета вызвал отвращение у пилота 

Lenta.ru 3 часа назад
Негигиеничный поступок стюардессы вызвал отвращение у пилота
Фото: Globallookpress.com
Пилот обратил внимание на негигиеничный поступок стюардессы в туалете и предостерег пассажиров от заказа горячих напитков во время полета. На эту историю, размещенную пользователем Reddit, обратили внимание в The Mirror.
Как пишет издание, мужчина, чье имя не называется, рассказал на портале о случае, когда один из членов экипажа на его глазах вылил старый кофе в унитаз. Автор отметил, что напитки нельзя сливать в раковину, так как из-за этого случаются засоры.
Затем, по словам командира воздушного судна, бортпроводница нажала кнопку смыва носиком чайника, а позже сварила новую порцию напитка в этом же приборе и предложила пассажирам.

«Туалеты, возможно, самые антисанитарные места на земле», — заключил автор статьи. После этой ситуации, вызвавшей у него отвращение, он призвал других людей никогда не заказывать горячие напитки на борту самолета.

В январе 2020 года стюардесса рассказала, что члены экипажа нередко скрывают от пассажиров правду о гигиенических нормах, соблюдаемых в самолете. Например, выдаваемые путешественникам наборы для сна ранее уже были в использовании, а уборка салона проводится не самым тщательным образом.
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