Послание российского пилота посреди рейса 14 февраля возмутило россиян 

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Российский пилот передал послание пассажирам во время рейса 14 февраля, в День всех влюбленных, и спровоцировал споры в сети. Видеоролик из кабины командира воздушного судна опубликовала в своем TikTok работающая с ним стюардесса.

На видео пилот зачитывает путешественникам, находящимся в самолете, сообщения, переданные от их возлюбленных.

«У нас срочное сообщение с земли. Зачитаем! Дорогая Людмила, кресло 15А, Кирилл просил передать, что очень вас любит и с нетерпением ждет встречи»,

— произнес член экипажа по громкой связи.

После этого сотрудник авиакомпании передал еще несколько посланий туристам на борту самолета от их близких.

Посмотрев видеоролик, многие россияне возмутились действиями пилота:

«Как по мне, то это несерьезно для пилотов. Ваша задача — обеспечивать безопасность пассажиров, а не развлекать их»,

«Разве, согласно правилам, можно засорять эфир подобной информацией?»,

«Не понимаю, зачем отвлекать пилотов на эту ерунду».

При этом нашлись и те, кто посчитал сюрприз командира корабля милым:

«Это прекрасно!»,

«Как же классно, а видео из салона нет? Хотелось бы посмотреть на реакцию людей»,