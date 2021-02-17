Послание российского пилота посреди рейса 14 февраля возмутило россиян 

Российский пилот передал послание пассажирам во время рейса 14 февраля, в День всех влюбленных, и спровоцировал споры в сети. Видеоролик из кабины командира воздушного судна опубликовала в своем TikTok работающая с ним стюардесса.
На видео пилот зачитывает путешественникам, находящимся в самолете, сообщения, переданные от их возлюбленных.
«У нас срочное сообщение с земли. Зачитаем! Дорогая Людмила, кресло 15А, Кирилл просил передать, что очень вас любит и с нетерпением ждет встречи»,
— произнес член экипажа по громкой связи.
После этого сотрудник авиакомпании передал еще несколько посланий туристам на борту самолета от их близких.
Посмотрев видеоролик, многие россияне возмутились действиями пилота:
«Как по мне, то это несерьезно для пилотов. Ваша задача — обеспечивать безопасность пассажиров, а не развлекать их»,
«Разве, согласно правилам, можно засорять эфир подобной информацией?»,
«Не понимаю, зачем отвлекать пилотов на эту ерунду».
При этом нашлись и те, кто посчитал сюрприз командира корабля милым:
«Это прекрасно!»,
«Как же классно, а видео из салона нет? Хотелось бы посмотреть на реакцию людей»,
«Как это трогательно и мило».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что пилот вскрыл неприятную подноготную кухни в самолете.